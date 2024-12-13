Siber farkındalığı artıracak 'Siber Zeka Bilgi Yarışması' başlıyor

Siber güvenlik zincirinin en zayıf halkası olan insanın bu konuda bilinçlendirilmesi ve güçlendirilmesi büyük önem taşıyor.

Siber güvenlik konusundaki eğitim ve farkındalık faaliyetlerinin bir parçası olarak düzenlenen yarışmaların söz konusu çalışmalarda önemli etkisi bulunuyor. Bu amaçla Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından düzenlenen Siber Zeka Bilgi Yarışması ile ilkokul, ortaokul ve lise kademesindeki öğrencilerin siber farkındalık düzeylerinin artırılması hedefleniyor.

- Yarışmada başarılı olanları sürpriz hediyeler bekliyor

Gençlerin bu alanda yeterlilik kazanması için "Siber Güvenlikte Milli Ruh" sloganıyla gelecekte ulusal siber güvenliğin emanet edileceği çocukların yeterlilik kazanması için yapılan yarışma kapsamında, konunun uzmanlarınca siber güvenlik konularını kapsayacak şekilde 20 soruluk testler hazırlandı.

Eğlenceli ve bilgilendirici şekilde hazırlanan yarışmada, en çok doğru cevabı en kısa sürede veren öğrenciler, Ofis tarafından hazırlanan sürpriz hediyelerin sahibi olacak.

Yarışmaya ilkokul öğrencileri 16-17 Aralık, ortaokul öğrencileri 18-19 Aralık ve lise öğrencileri 20-21 Aralık'ta "siberzeka.cbddo.gov.tr" adresinden giriş yaparak katılabilecek.