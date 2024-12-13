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Kasımda en düşük ve en yüksek sıcaklığın ölçüldüğü iller

Türkiye'de geçen ay en düşük sıcaklık sıfırın altında 23,5 dereceyle Erzurum'da, en yüksek sıcaklık ise 30,6 dereceyle Antalya Manavgat'ta tespit edildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Aralık 2024 11:12, Son Güncelleme : 13 Aralık 2024 11:12
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Kasımda en düşük ve en yüksek sıcaklığın ölçüldüğü iller

Kasımda ortalama sıcaklıklar Sinop'un Boyabat, Samsun'un Bafra ilçelerinde mevsim normallerinin altında gerçekleşti.

Isparta, Fethiye, Senirkent, Kale-Demre çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşen sıcaklılar, yurdun diğer bölgelerinde mevsim normalleri civarında ölçüldü.

Türkiye genelinde 1991-2020 arasında 9,3 derece ölçülen kasım ortalama sıcaklığı, geçen ay 9,2 derece olarak kayıtlara geçti.

Geçen ay en düşük sıcaklık sıfırın altında 23,5 dereceyle Erzurum'da, en yüksek sıcaklık ise 30,6 dereceyle Antalya Manavgat'ta tespit edildi.

- Bölgelere göre sıcaklıklar

Marmara Bölgesi'nde ortalama sıcaklıklar, bölgenin genelinde mevsim normalleri civarında gerçekleşti. Kasım ayı ortalama sıcaklığı 11 derece olan bölgede, en düşük sıcaklık sıfırın altında 3,2 dereceyle Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, en yüksek sıcaklık ise 24,2 dereceyle Edirne'de gözlendi.

Ege Bölgesi'nde de ortalama sıcaklıklar, bölgenin genelinde mevsim normalleri civarında ölçüldü. Bölgenin geçen ay ortalama sıcaklığı 11,9 derece olarak kayıtlara geçti. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 7,2 dereceyle Kütahya Tavşanlı'da, en yüksek sıcaklık ise 28,7 dereceyle Aydın, Marmaris ve Milas'ta tespit edildi.

Akdeniz Bölgesi'nde sıcaklıklar, Isparta, Fethiye, Antalya, Alanya, Kaş, Senirkent, Eğirdir, Köyceğiz, Elmalı, Manavgat, Kale- Demre çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normallerinde gözlendi. Kasımda bölgede ortalama sıcaklık 13,7 derece ölçüldü.

İç Anadolu Bölgesi'nde de ortalama sıcaklıklar, mevsim normalleri civarında gerçekleşti. Bölgede geçen ay en düşük sıcaklık sıfırın altında 18,6 dereceyle Sivas Kangal'da, en yüksek sıcaklık ise 21,6 dereceyle Kırşehir Çiçekdağı'nda yaşandı.

Karadeniz Bölgesi'nde ise ortalama sıcaklıklar, Boyabat ve Bafra çevrelerinde mevsim normallerinin altında, diğer kesimlerde mevsim normalleri civarında ölçüldü. Geçen ay bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 15,5 dereceyle Bayburt'ta, en yüksek sıcaklık ise 27,2 dereceyle Ordu'da kaydedildi.

Geçen ay sıcaklıkların mevsim normallerinde seyrettiği Doğu Anadolu Bölgesi'nde en düşük sıcaklık sıfırın altında 23,5 dereceyle Erzurum'da, en yüksek sıcaklık ise 22,1 dereceyle Elazığ'ın Palu ilçesinde gözlendi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde de ortalama sıcaklıklar, bölgenin genelinde mevsim normalleri civarında gerçekleşti. Bölgede geçen ay en düşük sıcaklık sıfırın altında 3,7 dereceyle Batman'da, en yüksek sıcaklık ise 27,7 dereceyle Şanlıurfa Ceylanpınar'da ölçüldü.

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