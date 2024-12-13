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Bakanı Fidan ile Blinken, Suriye ve Gazze'yi görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Blinken ile Suriye'nin istikrarı konusunda yapılabilecekleri, ortak endişeleri ve bunların çözümlerinin neler olabileceğini konuştuklarını söyledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Aralık 2024 11:42, Son Güncelleme : 13 Aralık 2024 11:52
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Bakanı Fidan ile Blinken, Suriye ve Gazze'yi görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Ankara temasları devam ediyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ABD'li mevkidaşı Antony Blinken'ın görüşmesi sona erdi. İki bakan Suriye gündemiyle Ankara'da bir araya gelmiş durumda.

Görüşmedeki iki ana konu, Suriye'de Esad rejiminin devrilmesiyle başlayan süreç ve terörle mücadele konusu oldu. Suriye Milli Ordusu'nun bölgedeki ilerleyişi de masadaki konular arasındaydı.

"ÖNCELİĞİMİZ SURİYE'DE İSTİKRARI SAĞLAMAK"

Bakan Fidan, ABD ve Türkiye'nin işbirliği konularının, Suriye'deki istikrarın bir an önce sağlanmasının, terörizmin yer bulmamasının, DAEŞ ve PKK'nın bölgede hakim olmamasının görüşüldüğünü belirtti.

Bakan Fidan, "Önceliğimiz Suriye'de istikrarı sağlamak ve DAEŞ ile PKK'nın hakimiyetini önlemek." ifadelerini kullandı.

"GAZZE'DE ATEŞKES KONUSUNDA MUTABIK KALDIK"

Bakan Fidan, "Gazze'de bir an önce ateşkes sağlanması konusunda mutabık kaldık. Zaten bölgede hem ABD hem Türkiye diğer ortaklarla beraber yoğun bir ateşkes mesaisi ortaya koymakta. Ama maalesef bölgedeki şiddet sarmalı durmuyor. İsrail sivilleri öldürmeye devam ediyor. Bu durumu en kısa zamanda durdurmak için neler yapılabilir tartıştık." ifadelerini kullandı.

"DAEŞ İLE MÜCADELENİN ZORUNLULUĞUNU ELE ALDIK"

Görüşmenin ardından Blinken tarafından yapılan açıklamada, Suriye'de görmek istenilen manzara konusunda geniş bir anlaşma olduğu belirtildi.

Blinken, "Suriye'nin geleceği konusunda ABD ve Türkiye'nin oynayacağı rolü ele aldık. DAEŞ ile mücadele çabalarının sürmesinin zorunluluğunu ele aldık." ifadelerini kullandı.

Bakan Fidan, "Suriye halkı, Beşar Esad rejiminin zincirlerinden kurtuldu. Suriye halkının kendileri karar verecekleri bir gelecek için bölge ülkelerinin nasıl destek olabileceğini görüştük. Suriye'de görmek istediklerimiz için geniş bir anlaşma var." ifadelerini kullandı.

Blinken da Gazze'de ateşkese değinerek, "Son birkaç haftada ateşkesin mümkün olduğuna ilişkin işaretler gördük." diye konuştu.

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