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Mersin'de 4 kuyumcuya sahte altın satan 6 zanlı tutuklandı

Mersin'de 4 kuyumcuya sahte altın sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Aralık 2024 11:46, Son Güncelleme : 13 Aralık 2024 11:47
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Mersin'de 4 kuyumcuya sahte altın satan 6 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 4 kuyumcu, bazı kişilerden aldıkları zincir ve kolyelerin sahte olduğunu tespit etti.

Zincir ve kolyelerin gümüş olduğunu ve üzerinin altınla kaplandığını belirleyen kuyumcuların ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Ekiplerin teknik ve fiziki takibi sonucu yakalanan ve haklarında toplam 45 suç kaydı olan şüpheliler S.A, E.S, H.M, F.Y, V.Y. ve N.G. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlı tutuklandı.

Öte yandan, şüphelilerin kuyumculara sahte altınları sattığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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