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Erdoğan'a 'İsrail' protestosunda soruşturma tamamlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Kongre Merkezi'nde yaptığı konuşma sırasında yasa dışı şekilde protesto edilmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, 9 şüphelinin 3'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 13 Aralık 2024 12:10, Son Güncelleme : 13 Aralık 2024 13:18
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Erdoğan'a 'İsrail' protestosunda soruşturma tamamlandı

İstanbul Şişli'de 29 Kasım 2024'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda konuşması sırasında yasa dışı şekilde protesto edilmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 9 şüphelinin olay günü belirli bir organizasyon dahilinde ve iştirak halinde hareket ederek bir araya geldikleri, İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleşen TRT World Forum 2024 konulu programları ile ilgili toplantının yapıldığı salon içerisinde şüpheliler Gülşah Eldemir, Emre Tekinkaya, Şeyma Yıldırım ve Mücahit Özel tarafından şüpheli Yıldırım'ın elinde bulunan 'Soykırımı Körüklemeyi Bırakın' ibareli pankartın açılıp Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşma yaptığı sırada slogan atıldığı kaydedildi.

Uyarılara rağmen dağılmayarak yasa dışı bir eylem için bir araya geldikleri belirtildi

Hazırlanan iddianamede, salon dışında bulunan diğer şüpheliler Çile Uğur, Cemile Akça, Fatma Dilara Gezmişoğlu, Fadime Merve Erdem ve Mürüvvet Sena Eliküçük'ün ise söylemleri ile "Özgür Filistin'' şeklinde konuşma yapıp slogan attıkları tespit edildi. Bu sırada şüpheliler Cemile Akça ve Fatma Dilara Gezmişoğlu'nun yüzlerinin kapalı olduğu, yapılan uyarılara rağmen dağılmamakta ısrarcı oldukları, bu şekilde bilerek ve isteyerek grup içerisinde yer aldıkları, grupla bütünleştikleri ve tüm şüphelilerin yasa dışı bir eylem için bir araya gelerek aynı amaç doğrultusunda hareket ettikleri belirtildi.

9 şüpheliye 3'er yıla kadar hapis talebi

Hazırlanan iddianamede şüpheliler Cemile Akça, Çile Uğur, Emre Tekinkaya, Fadime Merve Erdem, Fatma Dilara Gezmişoğlu, Gülşah Eldemir, Mücahit Özel, Mürüvvet Sena Eliküçük ve Şeyma Yıldırım'ın 'kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama' suçundan 6'şar aydan 3'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Şüphelileri yargılanmasına 27 Mart tarihinde İstanbul 8.Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

Öte yandan şüpheliler hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçu yönünden kovuşturma aşamasının Adalet Bakanlığı iznine tabi olması sebebiyle ayrı yürütülmesi gerektiği gerekçesiyle dosyanın ayrılmasına karar verildiği öğrenildi.

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