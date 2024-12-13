Balıkesir'de 26 düzensiz göçmen ve 1 insan kaçakçılığı şüphelisi yakalandı
Balıkesir'in İvrindi ilçesinde 26 düzensiz göçmen yakalandı, 1 insan kaçakçılığı şüphelisi gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Aralık 2024 12:47, Son Güncelleme : 13 Aralık 2024 13:10
İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, göçmen kaçakçılığı ile mücadele konusunda istihbari çalışmalar sonucu ilçede operasyon gerçekleştirdi.
Ekipler, operasyonda 23'ü Afganistan, 2'si Filistin ve 1'i Suriye uyruklu 26 düzensiz göçmeni yakaladı.
Bu kişilerin kaçışını organize ettiği öne sürülen zanlının gözaltına alındığı operasyonda, 1 minibüs ile 9 can yeleğine el konuldu.
Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edildi.