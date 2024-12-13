Başkentte çeşitli suçlardan aranan 1065 kişi yakalandı
Ankara'da çeşitli suçlardan aranan 1065 kişi yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Aralık 2024 12:59, Son Güncelleme : 13 Aralık 2024 13:00
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent genelinde 6-12 Aralık arasında Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığınca çeşitli suçlardan arananların yakalanması için çalışma yürütüldü.
Güvenlik güçleri, hakkında 20 yıl ve üzeri hapis cezası kararı bulunan 6 kişinin de aralarında bulunduğu çeşitli suçlardan aranan 1065 kişiyi yakaladı.