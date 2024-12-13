Otomobilin çarpması sonucu 1'i jandarma personeli 3 kişi yaralandı
Siirt'te uygulama noktasında jandarma ekibine otomobilin çarptığı kazada, 1'i jandarma personeli 3 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Aralık 2024 13:11, Son Güncelleme : 13 Aralık 2024 13:12
Y.E'nin kullandığı 72 DE 212 plakalı otomobil, Siirt-Kurtalan kara yolunun Kezer Çayı mevkisinde uygulama yapan jandarma personeli ve ekip minibüsüne çarptı.
Kazada 1 jandarma personeli ile otomobil sürücüsü ve araçta bulunan F.E. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.