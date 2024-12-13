Rekabet Kurulu'ndan Google'a 2,6 milyar lira para cezası

Kurul, Google Reklamcılık, Google International, Google Ireland ve Alphabet'ten oluşan ekonomik bütünlüğe toplam 2,61 milyar TL para cezası verdi.

Rekabet Kurulu, Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti., Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited ve Alphabet Inc. hakkında yürüttüğü soruşturmayı sonuçlandırdı.

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