Rekabet Kurulu'ndan Google'a 2,6 milyar lira para cezası
Rekabet Kurulu, Google Reklamcılık, Google International, Google Ireland ve Alphabet'ten oluşan ekonomik bütünlüğe toplam 2,61 milyar TL para cezası verdi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 13 Aralık 2024 14:54, Son Güncelleme : 13 Aralık 2024 14:55
Rekabet Kurulu, Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti., Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited ve Alphabet Inc. hakkında yürüttüğü soruşturmayı sonuçlandırdı.
Kurul, Google Reklamcılık, Google International, Google Ireland ve Alphabet'ten oluşan ekonomik bütünlüğe toplam 2,61 milyar TL para cezası verdi.