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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özgür Bey, Esad'a niye gitmedin?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13 yıl sonra Suriye'nin yeniden özgürleşme yolunda ilk adımını attığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "61 yıllık Baas rejimi düşerken Esad bir gecede kaçmak zorunda kaldı." dedi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'e de seslenen Erdoğan, "CHP Genel Başkanı; Esad'ın af reklamını yapmıştı, Esad'ı ziyarete gidecekti ya. Özgür Bey ne oldu, niye gitmedin?" diye sordu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 13 Aralık 2024 16:08, Son Güncelleme : 13 Aralık 2024 16:30
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özgür Bey, Esad'a niye gitmedin?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Sakarya 8. Olağan İl Kongresi'nde konuşuyor.

"YENİ BİR DÖNEMİN ARİFESİNDEYİZ"

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Bu yol, Türkiye'nin bir yıldız gibi parladığı, asli kodlarına döndüğü, dosta güven, düşmana korku verdiği Türkiye Yüzyılı yoludur. Yeni bir dönemin arifesindeyiz. Elbette her şey güllük gülistanlık değil, hala çözmemiz gereken sıkıntılar, aşmamız gereken engeller var. Bir yandan mevcut sıkıntılarla uğraşırken, diğer yandan ülkemizin önündeki fırsatları değerlendireceğimiz bir irade ortaya koymak mecburiyetindeyiz. Türkiye, Cumhuriyet'in ikinci asrıyla birlikte önüne açılan yeni kapıları, yeni fırsatları en iyi şekilde değerlendirmektedir.

"MUHACİRLERE HER ZAMAN SAHİP ÇIKACAĞIZ"

Biz muhacirlere her zaman sahip çıkacağız. Şimdi geri dönüyorlar, bizim sabrımız olmasaydı bu olmazdı. Suriyeli kardeşlerimize kol kanat gererek kardeşlik hukukumuzun gereğini yerine getirdik. Bunu da şikayet ederek değil muhacirlere ensar olma şuuruyla yaptık.

"MİSAFİRLER GERİ DÖNÜŞ YOLUNDA"

Suriye'de evi, iş yeri, arazisi olan misafirlerimiz yavaş yavaş geri dönüş yoluna geçti. Kalmak isteyenlerin başımızın üstünde yeri var. Kardeşlik hukukumuzun gereğini yerine getirirken içerden ve dışardan gelen nice baskıyı, ithamı, tahriki, provokasyonu göğüslemek mecburiyetinde kaldık.

"SURİYE'NİN BAŞINDAKİ NEREDE?"

Ne diyorlar? Türkiye'nin Suriye'de ne işi var? Bunu diyecek kadar kendi tarihini bilmeyenleri kültür ve medeniyet değerlerimizden yoksun olanları görüyoruz. Şimdi gördün mü bizim niçin oralarda olduğumuzu? Ne oldu şimdi? Suriye'nin başındaki nerede?

"ESAD BİR GECEDE KAÇTI"

13 yıl sonra Suriye yeniden özgürleşme yolunda ilk adımını attı. 61 yıllık Baas rejimi düşerken Esad pılını pırtısını toplayıp bir gecede kaçmak zorunda kaldı. Suriye'deki devrime şaşı bakanlara meseleyi başka güçlerin tezgahı seviyesine indirenlere en güzel cevap Şam'daki yeraltı hapishaneleridir. Esad bu insanlara nasıl zulmetmiş? O cezaevlerinde girerken 60-70 kilo olan insanlar 30 kiloya düşmüşler."

"ÖZGÜR BEY NE OLDU, NİYE GİTMEDİN?"

CHP Genel Başkanı, Esad'ın af reklamını yapmıştı. Esad'ı ziyarete gidecekti ya. Özgür Bey ne oldu, niye gitmedin ya?"

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