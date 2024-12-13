Orman muhafaza memuru evinde ölü bulundu

Gaziantep nüfusuna kayıtlı Serdar Atmaca'nın 1 ay önce evlendiği, eşinin Hatay'da hemşire olarak görev yaptığı belirtildi. Atmaca'nın, eşinin tayinini İnebolu'ya aldırmak için girişimlerde bulunduğu öğrenildi. (DHA)

Eve giren iş arkadaşları Atmaca'yı tabanca ile vurulmuş halde hareketsiz yatarken buldu. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kontrolde Atmaca'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

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