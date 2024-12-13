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5'inci sınıf öğrencileri nişastadan biyoplastik üretti

Samsun Belediyeevleri İmam Hatip Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencileri nişastadan biyoplastik üretti. Projenin danışman öğretmeni Esra Çelik (40), "Doğada uzun yıllar boyunca kaybolmayan plastikleri görünce öğrencilerimizle birlikte biyoplastik yaptık" dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 13 Aralık 2024 16:29, Son Güncelleme : 13 Aralık 2024 16:32
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5'inci sınıf öğrencileri nişastadan biyoplastik üretti

Samsun Belediyeevleri İmam Hatip Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencileri nişastadan biyoplastik üretti. Projenin danışman öğretmeni Esra Çelik (40), "Doğada uzun yıllar boyunca kaybolmayan plastikleri görünce öğrencilerimizle birlikte biyoplastik yaptık" dedi.

Samsun Belediyeevleri İmam Hatip Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencilerinden Eyüp Kaan Özdemir (10), Mikail Kaplan (10) ve Emir Çelik (10), projenin danışman öğretmenliğini üstlenen Esra Çelik'in yardımıyla nişastadan biyoplastik üretti. Projeye ilişkin bilgi veren Esra Çelik, "7'nci Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şenliği'nde projemiz sergilendi. Öğrencilerimizle doğada çok kolay bir şekilde çözünebilen alternatif bir plastik çeşidi yapmış olduk" dedi.

'BU PROJEMİZİN KONUSU EV YAPIMI BİYOPLASTİKTİR'

Yapılan proje sayesinde evlerde de biyoplastik üretiminin mümkün olabileceğini söyleyen Esra Çelik, "Projenin 7'nci Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şenliği'nde projemiz sergilendi. Bu projemizin konusu ev yapımı biyoplastiktir. Doğada uzun yıllar boyunca kaybolmayan plastikleri görünce öğrencilerimizle birlikte biyoplastik yaptık. Onlarla beraber nişastadan biyoplastik ürettik. Öğrencilerimizle doğada çok kolay bir şekilde çözünebilen alternatif bir plastik çeşidi yapmış olduk" ifadelerini kullandı.

'AMACIMIZ TİCARİ PLASTİK KULLANIMINI AZALTARAK BİYOPLASTİK KULLANIMINI ÇOĞALTMAK'

Biyoplastik projesi ile ticari plastiklerin kullanımını azaltmak istediğini belirten Eyüp Kaan Özdemir, "Projemizin adı biyoplastiktir. Biyoplastik, ticari plastiklere göre doğada daha hızlı kaybolan, ham maddesinde nişasta olan ve evlerde kolay bir şekilde yapılabilen plastik türüdür. Amacımız ticari plastik kullanımını azaltarak biyoplastik kullanımını çoğaltmak ve biyoplastik türünü geliştirmektir" dedi.

Projede görev alan öğrencilerden Mikail Kaplan, biyoplastik yapımında mısır nişastası, su, gliserin, sirke ve renk gıda boyası kullanıldığını belirtti. Yapım aşamasında ise malzemeleri beher kabına alarak, kabın altından verilen ısı ile erime oluşturduklarını söyleyen proje öğrencilerinden Emir Çelik, jel haline gelen maddeyi son olarak yağlı kağıda sürüp oda sıcaklığında bekletilerek hazır hale geldiğini ifade etti. (DHA)

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