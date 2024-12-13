TBMM'de boş koltuklar 2025 bütçesini görüşüyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda, 2025 yılı bütçe görüşmeleri kapsamında Milli Savunma Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçeleri ele alındı.

Ancak görüşmeler sırasında milletvekillerinin çoğunun salonda bulunmaması dikkat çekti.

Boş koltukların fazlalığı, kamuoyunda ve sosyal medyada eleştirilere yol açtı.



Muhalefet partileri, bu durumu Meclis çalışmalarına olan ilgisizliğin ve bütçe görüşmelerine gereken önemin verilmediğinin bir göstergesi olarak nitelendirdi.