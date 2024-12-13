Edirne'de 2 FETÖ şüphelisi yakalandı
Edirne'de, terör örgütü FETÖ ile ilişkili 2 şüpheli Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı. Zanlıların FETÖ ile ilişkili oldukları tespit edildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Aralık 2024 17:53, Son Güncelleme : 13 Aralık 2024 17:56
Edirne'de, terör örgütü FETÖ ile ilişkili 2 şüpheli Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.
Güvenlik güçleri, birinci derece askeri yasak bölge yakınlarında düzenledikleri operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan İ.M. ve B.K'yi gözaltına aldı.
Zanlıların FETÖ ile ilişkili oldukları tespit edildi.