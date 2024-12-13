Osmaniye'de karısını boğarak öldüren zanlı tutuklandı
Osmaniye'de dün karısını boğarak öldüren zanlı cezaevine gönderildi. Dün gece saatlerinde Şahin K, polis merkezine giderek eşi Hayriye K'yi boğarak öldürdüğünü söylemiş, çiftin Mevlana Mahallesi 17079 Sokak'taki evlerine giden polis ve sağlık ekipleri, Hayriye K'nin cansız bedenini bulmuştu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Aralık 2024 18:45, Son Güncelleme : 13 Aralık 2024 18:59
Osmaniye'de dün karısını boğarak öldüren zanlı cezaevine gönderildi.
Mevlana Mahallesi 17079 Sokak'taki evlerinde eşi Hayriye K'yi öldüren Şahin K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Dün gece saatlerinde Şahin K, polis merkezine giderek eşi Hayriye K'yi boğarak öldürdüğünü söylemiş, çiftin Mevlana Mahallesi 17079 Sokak'taki evlerine giden polis ve sağlık ekipleri, Hayriye K'nin cansız bedenini bulmuştu.
Şahin K. gözaltına alınmış, kadının cenazesi otopsi için Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.