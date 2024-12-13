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Firarinin tüfekle göğsünden vurduğu astsubay, 16 gün sonra taburcu oldu

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 8 ayrı suç kaydıyla aranan firari Gökhan Kılıç (43) tarafından pompalı tüfekle göğsünden vurularak ağır yaralanan Jandarma Astsubay Emin Yenicelioğlu, 16 günlük tedavi sürecinin ardından taburcu edildi. Firari Kılıç, gözaltına alınıp, tutuklandı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 13 Aralık 2024 20:05, Son Güncelleme : 13 Aralık 2024 20:08
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Firarinin tüfekle göğsünden vurduğu astsubay, 16 gün sonra taburcu oldu

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 8 ayrı suç kaydıyla aranan firari Gökhan Kılıç (43) tarafından pompalı tüfekle göğsünden vurularak ağır yaralanan Jandarma Astsubay Emin Yenicelioğlu, 16 günlük tedavi sürecinin ardından taburcu edildi.

Olay, 27 Kasım günü 19.00 sıralarında ilçeye bağlı Dilek Mahallesi, Şehit Şevket Kolonkaya Caddesi'ndeki müstakil evde meydana geldi. 8 ayrı suçtan kaydı bulunan ve aranması olduğu öğrenilen Gökhan Kılıç'ın saklandığı evi tespit eden jandarma ekipleri, şüpheliyi gözaltına almak için adrese gitti. İddiaya göre jandarma ekiplerinin geldiğini gören Kılıç, banyoya saklandı. Firari Kılıç, eve giren ekiplere pompalı tüfekle ateş açtı. Jandarma ekipleriyle Kılıç arasında çatışma çıktı. Olayda Jandarma Astsubay Emin Yenicelioğlu göğsünden yaralanırken, Kılıç ise elinden yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi.

Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yenicelioğlu, buradan da Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edildi. Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kılıç ise tedavisi sonrası gözaltına alınıp, tutuklandı.

Olayın ardından ameliyata alınan Astsubay Emin Yenicelioğlu, yoğun bakımdaki tedavisi sonrası 2 Aralık'ta göğüs cerrahisi servise alındı. 16 gün sonra sağlığına kavuşan Astsubay Yenicelioğlu, bugün taburcu edildi. (DHA)

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