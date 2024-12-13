Ankara'da suya zam!

Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Birimi'nden yapılan bilgilendirmeye göre ASKİ Genel Müdürlüğü, su tarifesinde artış yaptı. Yapılan yeni düzenleme ile "su+atık su bedeli" yüzde 30,2 oranında artışla 35 TL oldu.

Öte yandan, sosyal yardım alan vatandaşların suya 10 metreküpe kadar metreküp başına 1 TL'den, şehit ve gazi aileleri, engelliler ve üniversiteli öğrencilerin ise yüzde 50 oranındaki indirimden faydalanmaya devam edeceği kaydedildi.