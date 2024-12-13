Taş kırma makinesi devrildi; kabinde sıkışan belediye işçisi öldü

Adana merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 8 şüpheli tutuklandı
Adana merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 8 şüpheli tutuklandı
AGS'de konu dağılımı ve soru sayıları netleşti. Şimdi Hazırlanma Zamanı!
AGS'de konu dağılımı ve soru sayıları netleşti. Şimdi Hazırlanma Zamanı!
Sponsorlu İçerik
Mustafa Sarıgül: Futbolda ofsayt kaldırılsın
Mustafa Sarıgül: Futbolda ofsayt kaldırılsın
Yargıtay'dan Fabrika faciası davasında karar bozma ve onama
Yargıtay'dan Fabrika faciası davasında karar bozma ve onama
Direksiyonun başına neden Colani geçti?
Direksiyonun başına neden Colani geçti?
AB'nin geri gönderdiği fıstıklar için ihale açıldığı iddiasına yalanlama
AB'nin geri gönderdiği fıstıklar için ihale açıldığı iddiasına yalanlama
Yılmaz: Akademik performansta ilk 10 hedefimiz
Yılmaz: Akademik performansta ilk 10 hedefimiz
'İrtikap' suçlamasıyla 1 polis memuru tutuklandı
'İrtikap' suçlamasıyla 1 polis memuru tutuklandı
'600 milletvekilinin 400'ü obez ve aşırı kilolu'
'600 milletvekilinin 400'ü obez ve aşırı kilolu'
TBMM'de boş koltuklar 2025 bütçesini görüşüyor
TBMM'de boş koltuklar 2025 bütçesini görüşüyor
Orman muhafaza memuru evinde ölü bulundu
Orman muhafaza memuru evinde ölü bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özgür Bey, Esad'a niye gitmedin?
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özgür Bey, Esad'a niye gitmedin?
Yeni düzenleme: Gebe Okulları tüm hastanelerde zorunlu olacak
Yeni düzenleme: Gebe Okulları tüm hastanelerde zorunlu olacak
Uyuşturucu bağımlılarına özel cezaevi uygulaması başladı
Uyuşturucu bağımlılarına özel cezaevi uygulaması başladı
MB açıkladı: 500 ve 1000 TL'lik banknotlar geliyor mu?
MB açıkladı: 500 ve 1000 TL'lik banknotlar geliyor mu?
İTO Başkanı, asgari ücrete zam için hedef enflasyonu işaret etti
İTO Başkanı, asgari ücrete zam için hedef enflasyonu işaret etti
Adliyede 2 kişinin öldüğü saldırıya yayın yasağı geldi
Adliyede 2 kişinin öldüğü saldırıya yayın yasağı geldi
Türk üniversiteleri yeşil kampüsleriyle dünya sıralamasında
Türk üniversiteleri yeşil kampüsleriyle dünya sıralamasında
Erdoğan'a 'İsrail' protestosunda soruşturma tamamlandı
Erdoğan'a 'İsrail' protestosunda soruşturma tamamlandı
3+1 sistemi 1+1'e mi düşüyor?
3+1 sistemi 1+1'e mi düşüyor?
KVKK'dan hasar danışmanlık şirketine kişisel veri ihlali nedeniyle ceza
KVKK'dan hasar danışmanlık şirketine kişisel veri ihlali nedeniyle ceza
Kaçak yaban keçisi avlayan Milletvekiline ceza
Kaçak yaban keçisi avlayan Milletvekiline ceza
Yönetmelik yayımlandı. Belediyeler sahipsiz köpekleri toplamak zorunda
Yönetmelik yayımlandı. Belediyeler sahipsiz köpekleri toplamak zorunda
Meteoroloji uyardı! Kar yeniden geliyor
Meteoroloji uyardı! Kar yeniden geliyor
Yaşam koçları da vergi denetimine takıldı
Yaşam koçları da vergi denetimine takıldı
Benzine 98 kuruş zam bekleniyor
Benzine 98 kuruş zam bekleniyor
İş dünyasından 2025 talebi: 2001 modeli örnek alınmalı
İş dünyasından 2025 talebi: 2001 modeli örnek alınmalı
Bakanlık duyurdu: Kiralık ev ilanlarında yeni dönem!
Bakanlık duyurdu: Kiralık ev ilanlarında yeni dönem!
Suriyelilerin dönüşünden hangi sektörler etkilenir?
Suriyelilerin dönüşünden hangi sektörler etkilenir?
Plansız üretim çiftçiyi vurdu! Arz fazlası fiyatları düşürdü
Plansız üretim çiftçiyi vurdu! Arz fazlası fiyatları düşürdü
Ana sayfaHaberler

Taş kırma makinesi devrildi; kabinde sıkışan belediye işçisi öldü

Sakarya'nın Hendek ilçesinde, belediyeye ait TIR'ın dorsesindeki taş kırma makinesinin devrilmesi sonucu kabinde sıkışan belediye işçisi Abdullah Bakır yaşamını yitirdi, şoför kazadan yara almadı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 13 Aralık 2024 20:49, Son Güncelleme : 13 Aralık 2024 20:52
Yazdır
Taş kırma makinesi devrildi; kabinde sıkışan belediye işçisi öldü

Sakarya'nın Hendek ilçesinde, belediyeye ait TIR'ın dorsesindeki taş kırma makinesinin devrilmesi sonucu kabinde sıkışan belediye işçisi Abdullah Bakır yaşamını yitirdi, şoför kazadan yara almadı.

Kaza, öğle saatlerinde Hendek ilçesine bağlı Dikmen Mahallesi Çakuru mevkisinde meydana geldi. İlçe merkezi istikametine seyir halinde olan Y.A. yönetimindeki Hendek Belediyesi'ne ait 54 KY 832 plakalı TIR, virajı döndüğü sırada, dorsesinde yüklü olan taş kırma makinesi kayarak TIR'ın sürücü ve yolcu kabininin üzerine devrildi.

Kazada, sürücü yara almazken, yolcu olarak bulunan belediye işçisi Abdullah Bakır bulunduğu yerde sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Bakır, sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber