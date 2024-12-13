Yargıtay'dan Fabrika faciası davasında karar bozma ve onama

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında 7 kişinin hayatını kaybettiği patlamayla ilgili davada aralarında fabrika sahiplerinin de bulunduğu 7 sanığa verilen hapis cezalarına ilişkin onama ve bozma kararları aldı.

Sanık ve avukatları ile bazı müşteki vekilleri, Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesinin, Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesince 28 Şubat 2022'de "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan sanıklar fabrika sahiplerinden Yaşar C. ve Ali Rıza Ergenç C'ye verilen 16 yıl 3'er ay, Hasan Ali V'ye 12 yıl 6 ay ile "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan sanıklar Erşan Ö, Asiye A, Aslı B. ve Ahmet Ç'ye verilen 6 yıl 8'er ay hapis cezası kararlarını hukuka uygun bulmasının ardından dosyayı temyize götürdü.

Temyiz incelemesini tamamlayan Yargıtay 12. Ceza Dairesi, Ali Rıza Ergenç C. hakkındaki kararı eylemin sanık tarafından gerçekleştirildiğinin saptanması, vicdani kanının dosyadaki belge ve bilgilerle uyumlu kesin verilere dayandırılması, eyleme uyan suç vasfı ile yaptırımların doğru belirlenmesi dolayısıyla temyiz istemlerinin reddine ve hükmün onanmasına karar verdi.

Yüksek Mahkeme, Yaşar C. hakkındaki kararı ise sanığın, daha önce aynı fabrikada meydana gelen patlamalara ve uyarılara rağmen güvenli çalışma ortamını sağlamak üzere gerekli organizasyonu yapmaması, ölümlü ve yaralanmalı olayların gerçekleşebileceğini öngördüğü halde yeterli tedbir almayıp usule aykırı ve izinsiz barut üretimi ve depolanması, ruhsatsız yapılar inşa edilmesi gibi eksik, hatalı ve tehlikeli çalışma yönteminin sürdürülmesi nedeniyle eylemin "olası kastla öldürme" ve "olası kastla yaralama" kapsamında değerlendirilmesi gerekirken mevcut delil durumuna uygun düşmeyen yetersiz gerekçelerle "bilinçli taksirle öldürme" suçundan hüküm kurularak suç vasfında yanılgıya düşülmesi sebebiyle bozdu.

Ceza Dairesi, sanık Hasan Ali V. hakkındaki kararı da resmi olarak fabrika müdürü sıfatı bulunmasa da 2007'den beri işleyiş ve idarede işverenlerden sonra en etkili ve son söz sahibi çalışan olması nedeniyle işverenler için öngörülen her çeşit sorumluluğun sanık açısından da mevcut olduğu dikkate alınarak alt sınırdan daha fazla uzaklaşılmak suretiyle hak, adalet ve nasfet kuralları ile dava dosyası içeriğine uygun belirlenmesi yerine orantılılık ilkesine aykırı şekilde az ceza tayin edilmesi yüzünden hukuka uygun bulmadı.

12. Ceza Dairesi, sanıklar Asiye A, Ahmet Ç, Erşan Ö. ve Aslı B. hakkındaki hükmü ise eylemin "bilinçli taksirle öldürme" suçunu oluşturduğu gözetilmeden, dosyada mevcut delil durumuna uygun düşmeyen yetersiz gerekçelerle "basit taksirle öldürme" suçundan hükümler kurularak suç vasfında yanılgıya düşülmesi nedeniyle bozdu.

Yüksek mahkeme, dosyanın yargılamanın yapıldığı 1. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar verdi.

- Süreç

Sakarya'nın Hendek ilçesi Yukarıçalıca mevkisinde yaklaşık 15 dönüm üzerine kurulu havai fişek fabrikasında 3 Temmuz 2020'de saat 11.15'te meydana gelen ve 50 kilometre mesafedeki birçok noktadan duyulan patlamalarda 7 kişi hayatını kaybetmiş, 127 kişi yaralanmıştı.

Patlamaya ilişkin gözaltına alınan, aralarında fabrika sahibinin de bulunduğu 5 şüpheli tutuklanmış, bir zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Öte yandan patlamada yaralanan Ahmet Ç, davada müşteki sanık olarak yargılanmıştı.

Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi Heyeti, 28 Şubat 2022'de görülen 8'inci ve karar duruşmasında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan sanıklar fabrika sahiplerinden Yaşar C. ve Ali Rıza Ergenç C'yi 16 yıl 3'er ay, Hasan Ali V'yi 12 yıl 6 ay, "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan tutuksuz sanıklar Erşan Ö, Asiye A, Aslı B. ve Ahmet Ç'yi 6 yıl 8'er ay hapis cezasına çarptırmıştı. Heyet, tutuklulukta geçirdiği süre göz önüne alınarak Hasan Ali V'nin tahliyesine karar vermişti.