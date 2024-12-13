Bakan Güler: PKK/YPG'ye geçit yok, Siyasi çözüm için kararlıyız

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler TBMM Genel Kurul Bütçe Görüşmeleri'nde açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Güler'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

-Suriye Milli Ordusunun, Tel-Rıfat, El-Bab'ın güneyi ve Münbiç hattında başarıyla icra ettiği operasyonlar sonucunda, terör örgütü bu bölgelerden geri çekilmek zorunda kalmıştır.

-PKK/YPG terör örgütünün sahadaki istikrarsızlıktan faydalanmasına asla izin vermeyeceğiz.

-Suriye'deki siyasi geçişin; güvenli, sorunsuz ve mevcut problemleri çözecek şekilde olması için aktif çabalarımızı ve girişimlerimizi sürdüreceğiz.

Uluslararası camia, Suriye'de önemli bir fırsat penceresinin açıldığı bu tarihi sürece destek vermeli ve İsrail'in eylemlerine sessiz kalmamalıdır.

Ayrıntılar geliyor...