Bakan Fidan: Şam Büyükelçiliği yarından itibaren faaliyete geçecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, katıldığı canlı yayın programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Dışişleri Bakanı Fidan, HTŞ'nin hakimiyetinde 5 milyon Suriyeliyi yönettiğini dile getirerek, "Sadece İdlib'de 4 milyon Suriyeli kardeşimiz vardı. 4 milyon Suriyeliye geçtiğimiz 5-6 yıl içerisinde belediyecilik hizmetleri, eğitim hizmetleri, temel hizmetler, ulaşım gibi birçok konuda hizmet verme konusunda tecrübeleri oldu" dedi.

Bakan Fidan, Suriye'nin milli bir hükümeti olduğunu belirttiği konuşmasında, "Suriye'nin artık hakim milli bir hükümeti var. Bunlar gelecekler. YPG tanımazlar bunlar, başka güç de tanımazlar. Kendi toprağını, kendi egemenliğini geri alır. Herkes kendi yuvasına dönmek ister muhakkak. Oradaki şartlar iyileştikçe, burada bir devamlılık olduğu duygusu oluştukça ben geri dönüşlerin tabii ki artacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Bakan Fidan, İsrail'in Suriye politikaları hakkında ise "Bence bu strateji çok tehlikeli. Bu strateji büyük bir provokasyona yol açabilir. Bunu göz ardı ediyorlar. Her şey bu kadar güllük gülistanlık gitmeyebilir. Onun için kendilerine haber yolladık. Artık provokasyondan vazgeçin, Suriye yönetiminin kontrolü altında bulunan yerleri bombalamaktan vazgeçin" diye konuştu.

Bakan Fidan ayrıca Türkiye'nin Şam Büyükelçiliğinin yarından itibaren faaliyete geçeceğini açıkladı.