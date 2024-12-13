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Uçakta olay çıkarıp, 'Türkiye'yi satın alırım' diye tehdit etti

Türk Hava Yolları'nın(THY) Dubai-İstanbul seferini yapan uçağında sarhoş yolcu olay çıkardı. Kendisini uyaran başka bir yolcuya da tehditler savuran A.Ö., "Ben milyar dolarlık adamım. Türkiye'yi satın alırım. Sen kimsin?" diyerek tehditler savurdu. Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, alkolün etkisindeki Abdulkadir Özcan'ın kelepçelenerek etkisiz hale getirildiğini, "Uçuş sonunda kolluk kuvvetlerine teslim edilen yolcu kara listeye alınmıştır" dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 13 Aralık 2024 23:02, Son Güncelleme : 13 Aralık 2024 23:43
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Uçakta olay çıkarıp, 'Türkiye'yi satın alırım' diye tehdit etti

Türk Hava Yolları'nın Dubai'den İstanbul'a giden uçağında sarhoş yolcu krizi yaşandı. Business Class'ta oturan A.Ö. isimli yolcu, fazla alkol alarak sarhoş oldu.

A.Ö.'nün diğer yolcuları rahatsız etmeye başlaması üzerine kabin ekibi bu kişiye daha fazla alkol servis etmeme kararı aldı. Sarhoş yolcunun rahatsızlık vermeye devam etmesi üzerine yanındaki yolcu yer değiştirmek istedi. Bu duruma sinirlenen A.Ö., uçakta olay çıkararak yer değiştirmek isteyen yolcuyu ve kabin ekibini tehdit etti. Kontrol edilemeyen A.Ö., kabin ekibi tarafından kelepçelenerek İstanbul'a iniş yapılana kadar bu şekilde bekletildi. Uçak indikten sonra yolcu, havalimanı polisine teslim edildi.

TEHDİT ANLARI KAMERADA

Yaşanan tartışma anları uçaktaki diğer yolcular tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde A.Ö.'nün başka bir yolcuya, "Sen benim kim olduğumu biliyor musun. Ben milyar dolarlık adımım, ben Türkiye'yi satın alırım. Gel buraya. Sen kimsin?" diyerek tehditler savurduğu anlar ve kabin ekibinin A.Ö.'yü sakinleştirme çabası yer alıyor.

Kara listeye alındı

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, THY uçağında yaşanan olayla ilgili açıklama yaptı. Yahya Üstün, alkolün etkisindeki Abdulkadir Özcan'ın kelepçelenerek etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Üstün'ün açıklaması şöyle:

"Bugün gerçekleştirilen Dubai-İstanbul seferimizde alkolün etkisiyle uçuşta taşkınlık çıkaran bir yolcu, kabin ekibimiz ve diğer yolcularımıza sözlü saldırıda bulunmuş, bu nedenle kelepçelenerek etkisiz hale getirilmiştir. Uçuş sonunda kolluk kuvvetlerine teslim edilen yolcu kara listeye alınmıştır.

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