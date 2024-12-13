TBMM Genel Kurulu'nda gerginlik

Olay, Meclis'te tansiyonun yükselmesine neden oldu.

Yaşanan gerginlik sonrası CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve DEM Parti milletvekilleri Genel Kurulu terk etti.

TBMM Genel Kurulu'nda Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Osman Aşkın Bak'ın konuşması sırasında AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında başlayan sözlü tartışma, fiziki müdahaleye dönüştü.

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