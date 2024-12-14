14 Aralık 2024'ten önemli gündem başlıkları
14 Aralık 2024'ten önemli gündem başlıkları.
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ömer Tepesi Spor Salonu'nda AK Parti Bartın 8. Olağan İl Kongresi'ne katılacak.
(Bartın/13.00)
2- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti Afyonkarahisar 8. Olağan İl Kongresi'ne iştirak edecek.
(Afyonkarahisar/13.00)
3- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Ordu İl Başkanlığının yeni hizmet binası açılışına katılacak.
(Ordu/13.30)
4- TBMM Genel Kurulunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığının 2025 yılı bütçeleri ele alınacak.
(TBMM/11.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "AK Parti Batman 8. Olağan İl Kongresi"ne katılacak.
(Batman/12.30)
2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, YETZ 2024 YETEV Eğitim Teknolojileri Zirvesi'nde yer alacak.
(İstanbul/09.30)
3- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, valiliği ve belediyeyi ziyaret edecek, AK Parti Çankırı İl Kongresi'ne katılacak.
(Çankırı/11.00/11.45/13.00)
4- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çoruh Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek AK Parti Bayburt 8. Olağan İl Kongresi'ne iştirak edecek.
(Bayburt/13.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'deki durumla ilgili gelişmeleri tartışmak üzere uluslararası bakanlar düzeyinde Ürdün'de yapılacak toplantıya katılacak.
(Amman)
2- Suriye'de Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarının devrilmesinin ardından ülkedeki gelişmeler takip ediliyor.
(Şam/Halep)
3- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.
(Gazze/Kudüs)
GÜNCEL
1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığınca düzenlenen ''Stratcom Forum'24'' programının kapanış konuşmasını yapacak.
(İstanbul/17.30)
2- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ''2. Uluslararası Konferans Milletin Vaizleri Aksa Muhafızları'' programına katılacak.
(İstanbul/09.30)
SPOR
1- Trendyol Süper Lig'in 16. haftasına Çaykur Rizespor-TÜMOSAN Konyaspor ve Corendon Alanyaspor-Gaziantep FK maçlarıyla devam edilecek.
(Rize/16.00/Antalya/19.00)
2- Trendyol 1. Lig'in 16. haftası, Şanlıurfaspor-Siltaş Yapı Pendikspor, Uğur Okulları İstanbulspor-Erzurumspor FK, Solwie Energy Fatih Karagümrük-Boluspor ve Sakaryaspor-Alagöz Holding Iğdır FK maçlarıyla sürecek.
(Şanlıurfa/13.30/İstanbul/13.30/16.00/Sakarya/19.00)
3- Nesine 2. Lig'in 16. haftası, Beyaz Grup'ta oynanacak 2 müsabakayla başlayacak.
4- Nesine 3. Lig'in 15. haftasına gruplarda oynanacak 10 müsabakayla devam edilecek.
5- Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 12. haftası, bir maçla başlayacak.
6- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasına Mersinspor-Türk Telekom, Aliağa Petkimspor-Karşıyaka ve Fenerbahçe Beko-TOFAŞ maçlarıyla devam edilecek.
(Mersin/15.30/İzmir/18.00/İstanbul/20.30)
7- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftası, OGM Ormanspor-Danilos Pizza maçıyla başlayacak.
(Ankara/17.00)
8- Vodafone Sultanlar Ligi'nin 13. haftasına Zerenspor-Keçiören Belediyesi Sigorta Shop, Sarıyer Belediyespor-Nilüfer Belediyespor Eker, Fenerbahçe Medicana-Aydın Büyükşehir Belediyespor, Bahçelievler Belediyespor-Türk Hava Yolları ve VakıfBank-Eczacıbaşı Dynavit müsabakalarıyla devam edilecek.
(Ankara/15.00/İstanbul/17.00/17.30/18.00/19.00)
9- SMS Grup Efeler Ligi'nin 13. haftası, Fenerbahçe Medicana-Arkas Spor ve Halkbank-Bursa Büyükşehir Belediyespor maçlarıyla başlayacak.
(İstanbul/14.00/Ankara/18.00)
10- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 14. haftası, Güneysu-Beşiktaş, Konya Büyükşehir Belediyespor-DEPSAŞ Enerji maçlarıyla başlayacak.
(Rize/14.00/Konya/17.00/İzmir/18.30)