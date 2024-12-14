Birleşik Metal-İş grevi 60 gün süreyle yasaklandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Resmi Gazete'de yayımlanan kararıyla, Birleşik Metal-İş Sendikası'nın grevi 60 gün süreyle ertelendi. Kararda, grevin "milli güvenliği bozucu nitelikte" görüldüğü belirtilerek, ertelemenin 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nun 63. maddesi uyarınca yapıldığı ifade edildi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 14 Aralık 2024 00:20, Son Güncelleme : 14 Aralık 2024 00:22
Birleşik Metal-İş Sendikası'nın grevi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Resmi Gazete'de yayımlanan kararıyla 60 gün ertelendi.
Resmi Gazete'de karar şu ifadelerle açıklandı:
"Birleşik Metal-İş Sendikası tarafından alınmış olan grev kararlarının, milli güvenliği bozucu nitelikte görüldüğünden altmış gün süreyle ertelenmesine, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 63'üncü maddesi gereğince karar verilmiştir."
NE OLMUŞTU?
Hitachi Energy işletmesinin Kartal, Tuzla, Dilovası ve Dudullu'daki fabrikalarında 4 Aralık'ta yaklaşık 500 işçi ile başlayan grev sürerken; bugün de Schneider Elektrik'in Kocaeli Çayırova'da ve Manisa'da bulunan fabrikaları ile Gebze'deki Grid Solutions fabrikasında işçiler greve çıkmıştı.