Tokat'ta ağaca çarpan otomobil devrildi: 3 kişi öldü
Tokat'ın Turhal ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 3 kişi öldü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Aralık 2024 07:20, Son Güncelleme : 14 Aralık 2024 07:18
Ali Esetekin (23) idaresindeki 34 UZ 6958 plakalı hafif ticari araç, Tokat-Turhal kara yolu Şenyurt beldesi yakınlarında kavak ağacına çarparak devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Hüseyin Can Esetekin (21) ve Eren Atlı (28) olay yerinde yaşamını yitirdi.
Cenazeler incelemenin ardından cenaze nakil aracı ile Turhal Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis ve jandarma ekipleri kaza yerinde güvenlik tedbirleri aldı.