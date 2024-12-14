Bakan Işıkhan: 2025'te emekli olanlar daha az maaş alacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli maaşlarında 2024 ve 2025 yılları arasında yaşanacak yüzde 30'luk farkın detaylarını açıkladı. 2024 yılında emeklilik başvurusu yapanların maaşlarının yüzde 86,16 oranında artırıldığını belirten Işıkhan, 2025 yılında ise güncelleme katsayısının daha düşük olacağını ifade etti.

Maaş Farkının Nedeni Enflasyonist Süreç

Işıkhan, emekli maaşlarındaki farklılığın temel nedeninin, enflasyonist dönemlerde aylık artışların TÜFE'nin üzerinde verilmesi olduğunu söyledi. "2025'te emekli olacakların maaşları, 2024'e göre yaklaşık yüzde 30 daha düşük olacak" diyen Işıkhan, bu durumun prim güncellemeleri ile aylık artışlar arasındaki bağı kopardığını vurguladı.

EYT Maliyeti Tartışılıyor

AK Parti toplantılarında, EYT'nin başlangıçta öngörülen 150 milyar liralık maliyetinin, 2024 yılı için 592,6 milyar liraya ulaştığı ifade edildi. Parti içi istişarelerde bu maliyet artışının ekonomiye etkileri değerlendiriliyor.

EMRAH ÖZCAN