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İSPARK havalimanı ve otelleri solladı

Yılbaşından geçerli olmak şartı ile İSPARK ücretlerine yüzde 115'e varan zamlar yapıldı. Böylece en yüksek fiyat saatlik 150 lira, günlük 500 liraya çıktı. İSPARK bu fiyat ile havalimanı ve otel vale ücretlerini sollamış oldu. Öte yandan kurumun her yıl düzenli olarak zarar yazması da tepkilere yol açıyor.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 14 Aralık 2024 08:00, Son Güncelleme : 14 Aralık 2024 07:46
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İSPARK havalimanı ve otelleri solladı

Geçen yıl yüzde 53 zamlanarak vatandaşları büyük tepkisini çeken İspark'a bu yıl da yüzde 115'i bulan zamlar yapıldı. Belli bölgelerde 1 saatlik otopark ücreti 70 liradan 150 liraya çıktı. 24 saatlik ücret ise 500 liraya yükseldi. Böylece İspark, İstanbul Havalimanı'ndaki açık ve kapalı otopark tarifesini sollamış oldu. Havalimanında 1 saatlik ücret 90 lira olarak tahsil ediliyor. 1 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olacak olan İspark'ın zamlı tarifesi, İstanbul'un birçok özel otoparkı ve hatta otel valesinden bile daha pahalı hale geldi.

FATİH VE KADIKÖY ZİRVEDE

Fatih/Tarihi Yarımada ve Kadıköy/Rıhtım bölgesinde kapalı ve açık otoparklarda araçlar için 1 saate kadar otopark ücreti yüzde 115 zamla 70 liradan 150 liraya, 1-2 saat arası otopark ücreti 90 liradan 180 liraya, 2-4 saat arası ücreti 110 liradan 220 liraya, 4-8 saat arası ücretin 135 liradan 275 liraya, 8-12 saat arası ücreti 180 liradan 350 liraya ve 12-24 saat arası ücreti de 270 liradan 500 liraya yükseltildi. Kapalı katlı ile açık otoparklarda; Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Kadıköy, Şişli ile Üsküdar'da araçlar için 1 saate kadar otopark ücreti 70 liradan 100 liraya, 1-2 saat arası otopark ücretinin 90 liradan 130 liraya, 2-4 saat arası ücreti 110 liradan 160 liraya, 4-8 saat arası ücreti 135 liradan 200 liraya, 8-12 saat arası ücreti 180 liradan 260 liraya ve 12-24 saat arası ücreti de 270 liradan 400 liraya çıkarıldı. Ataşehir, Bakırköy, Beykoz, Bayrampaşa, Bahçelievler, Eyüpsultan, Güngören, Kartal, Kağıthane, Maltepe, Pendik, Sarıyer, Zeytinburnu, Tuzla ve Ümraniye'de kapalı katlı otoparklar ile açık otoparklarda araçlar için 1 saate kadar otopark ücreti 70 liradan 80 liraya, 1-2 saat arası otopark ücreti 90 liradan 110 liraya, 2-4 saat arası ücreti 110 liradan 130 liraya, 4-8 saat arası ücreti 135 liradan 170 liraya, 8-12 saat arası ücreti 180 liradan 210 liraya ve 12-24 saat arası ücreti de 270 liradan 310 liraya yükseltildi.

İSPARK HER YIL ZAM YAZIYOR

İBB Meclisi aralık ayı üçüncü oturumunda konuşan AK Partili Meclis Üyesi Muhammet Kaynar, 2019'da İSPARK'a bağlı cadde ve sokak kenarlarına park edilen araçlardan bir saatlik otopark ücreti olarak 6 lira alındığını belirterek "Ekrem Bey, belediye başkanı olmadan önce ne diyordu? 'İSPARK nasıl zarar eder anlamıyorum' diyordu. Bütün bunlara rağmen İSPARK yine zarar ediyor. Hatta her ay 26 milyon sübvanse edilmesiyle ilgili de ayrıca bir teklif var bugün. Yani İstanbul'da caddenin, sokağın kenarına arabayı park ettiriyor, 6 liradan 150 liraya çıkarmış, yüzde 2 bin 500 zam vermiş. 26 milyon da her ay sübvanse ediyor ama İSPARK yine zarar ediyor" açıklamasında bulundu.

İŞTE OTOMOBİL OTOPARK ÜCRETLERİ

Zaman Havalimanı İspark (En yüksek)

1 saat 90 TL 150 TL
1-3 saat 110 TL 180 TL
3-6 saat 165 TL 220 TL
6-12 saat 200 TL 350 TL
12-24 saat 270 TL 500 TL

ORMAN VE MESİRE ALANLARI ZAMLANDI

Toplantıda orman, koru ve mesire alanlarına giriş ücretleri de zamlandı. Buna göre giriş ücretinin otomobiller için 141 liradan 170 liraya, minibüs-kamyonet-panelvan için 403 liradan 420 liraya, midibüs için 708 liradan 750 liraya, otobüs-kamyon için 1418 liradan 1500 liraya, motosiklet için de 94 liradan 100 liraya çıkarıldı. Taksi duraklarında, taksilerin giriş çıkış ücreti 19 liradan 25 liraya, günlük ücreti ise 80 liradan 100 liraya yükseltildi.

BOŞ MEZAR 111 BİN TL

Sadece otopark ücretleri değil defin ve mezarlık ücretleri de arttı. Tabutlu defin ücreti 740 liradan 1.184 liraya, briket lahit 1.850 liradan 3 bin 700 liraya, yer bedeli hariç kabir nakli 3 bin 730 liradan 5 bin 968 liraya, tek katlı lahit mezar 4 bin 820 liradan 9 bin 240 bin liraya, çift katlı lahit mezar 6 bin 170 liradan 12 bin 340 liraya yükseldi. Birinci grupta yer alan Karacaahmet, Nakkaştepe, Çengelköy 1. Kısım, Zincirlikuyu, Aşiyan, Nafibaba, Ulus ve Abide-i Hürriyet'te 11 bin 190 lira olan yer bedeli 17 bin 904 liraya çıktı. Cenazenin yanındaki boş yer bedeli 34 bin 890 liradan 55 bin 824 liraya, boş mezar yeri bedeli 69 bin 770 liradan yüzde 60 zamla 111 bin 632 liraya, çocuk cenazesi için yer bedeli 11 bin 190 liradan 17 bin 904 liraya yükseldi. Fiyatlar diğer mezarlıklar için değişiklik gösteriyor.

Öte yandan gayrimüslimlere ait mezarlıklarda cenaze için yer bedeli 850 liradan 1.360 liraya, cenazenin yanındaki boş mezar yeri 8 bin 960 liradan 14 bin 336 liraya, boş mezar yeri 14 bin 550 liradan 23 bin 280 liraya, çocuk cenazesi için yer bedeli 340 liradan 544 liraya yükseldi.

KAAN ZENGİNLİ

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