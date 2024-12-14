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DEM Parti-Öcalan görüşmesi yılbaşından önce

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısı sonrası DEM Parti'nin yasal başvurusuyla gündeme gelen Abdullah Öcalan görüşmesinin detayları netleşiyor. Meclis kaynakları, görüşmenin 2024 yılı bitmeden gerçekleşebileceğini belirtti.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 14 Aralık 2024 08:10, Son Güncelleme : 14 Aralık 2024 08:13
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DEM Parti-Öcalan görüşmesi yılbaşından önce

Yenişafak'tan Uğur Duyan'ın haberine göre; DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, TBMM Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ve eski HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın İmralı'da Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere görevlendirildiği öğrenildi. Bu isimlerin seçilmesinde liderlik, deneyim ve parti içi ağırlık gibi kriterlerin etkili olduğunu belirtildi.

Hazırlıklar Tamamlanıyor

Meclis kaynaklarından alınan bilgilere göre, görüşmenin gerçekleşmesi için gerekli ön hazırlıkların sürdüğü ve sürecin planlandığı gibi ilerlediği ifade edildi. Görüşmenin 2024 yılı sona ermeden yapılması hedefleniyor.

Bahçeli'nin Çağrısı ve Süreç

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan süreç, DEM Parti'nin yasal başvurusu ile hız kazandı. Görüşmenin, Türkiye'nin siyasi ve toplumsal meselelerinde yeni bir dönemin kapısını aralayabileceği ifade ediliyor.

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