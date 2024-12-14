AB raportörü haddini aştı

Görevine yeniden seçilen Nacho Sanchez Amor, düzenlediği basın toplantısında Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecine ilişkin sert açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin AB'ye katılım sürecinde diğer aday ülkeler gibi gerekli koşulları yerine getirmesi gerektiğini belirten Amor, "AB hala demokrasiler kulübü. Katılım sürecinin özünde demokrasi prensipleri var, hiçbir kestirme yol yok" dedi.



Amor, Türkiye'de demokratik standartların düşük olduğunu ifade ederek, "Bu yalnızca AB'nin değerlendirmesi değil; AGİT, Avrupa Konseyi ve diğer kuruluşlar da aynı görüşte" diye konuştu. Ayrıca AİHM kararlarının uygulanmaması ve Can Atalay kararı gibi örneklerin Türkiye'nin demokratik standartlarını zedelediğini savundu.



CHP ve DEM Parti'ye Ziyaret



Nacho Sanchez Amor ve beraberindeki heyet, Ankara'da CHP ve DEM Parti'yi ziyaret etti. DEM Parti Genel Merkezi'nde parti liderleri ve görevden alınan belediye başkanlarıyla görüşen heyet, ardından CHP Genel Merkezi'nde Özgür Özel ile bir araya geldi. Görüşmede CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel ve Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu da hazır bulundu.

CANBERK DOĞAN