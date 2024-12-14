Trump: Yaz saati uygulamasını kaldırmalıyız
ABD'nin 47'nci başkanı Donald Trump, yaz saati uygulamasının kaldırılması için çalışılacağını belirterek uygulamayı maliyetli bulduğunu ifade etti.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 14 Aralık 2024 09:46, Son Güncelleme : 14 Aralık 2024 09:46
ABD'nin seçilmiş başkanı Trump, dün yaptığı açıklamada, yaz saati uygulamasını maliyetli bulduğunu belirterek kaldırılması için çalışılacağını ifade etti. Açıklamasında, "Cumhuriyetçi Parti, Yaz Saati Uygulamasını ortadan kaldırmak için elinden gelen çabayı gösterecektir! Yaz Saati Uygulaması sakıncalıdır ve Milletimiz için çok maliyetlidir" dedi.