Bursa'da tankerle çarpışan otomobildeki muhtar öldü
Bursa'nın İznik ilçesinde çimento tankeriyle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü, yanındaki kişi ağır yaralandı. Kazada ölen sürücünün İznik'in Eşrefzade Mahallesi muhtarı olduğu öğrenildi.
İrfan G. (54), idaresindeki 16 AEB 605 plakalı çimento yüklü tanker, İznik-Orhangazi kara yolu Boyalıca Mahallesi yakınlarında karşı yönden gelen Ömer Kocuk (52) yönetimindeki 16 BIK 26 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü Ömer Kocuk, olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı araçta yolcu olarak bulunan Gültekin Sürücü ise ağır yaralandı.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İznik Devlet Hastanesine kaldırılan Gültekin Sürücü, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi. Tedavi altına alınan Sürücü'nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Bu arada kazanın ardından tankerde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kazada ölen otomobil sürücü Kocuk'un İznik'in Eşrefzade Mahallesi muhtarı olduğu öğrenildi.