Erdoğan'dan yoğun Suriye diplomasisi
Erdoğan'dan yoğun Suriye diplomasisi
Milli banliyö tren setinde sona gelindi
Milli banliyö tren setinde sona gelindi
Kurtulmuş'tan 'yeni anayasa' açıklaması: Herkesin sözünü dinleriz
Kurtulmuş'tan 'yeni anayasa' açıklaması: Herkesin sözünü dinleriz
Siber güvenlikte yeni model: 2025'te Başkanlık kuruluyor
Siber güvenlikte yeni model: 2025'te Başkanlık kuruluyor
Bu hafta hangi yatırım aracı daha çok kazandırdı?
Bu hafta hangi yatırım aracı daha çok kazandırdı?
Asgari ücret için ikinci tur başlıyor: Komisyon pazartesi toplanacak
Asgari ücret için ikinci tur başlıyor: Komisyon pazartesi toplanacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı 456 sözleşmeli personel alacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı 456 sözleşmeli personel alacak
Altın mı, döner mi? Yatırımda çiğköfte ve döner zirveye oynuyor
Altın mı, döner mi? Yatırımda çiğköfte ve döner zirveye oynuyor
Benzine 98 kuruş zam geldi
Benzine 98 kuruş zam geldi
DEM Parti-Öcalan görüşmesi yılbaşından önce
DEM Parti-Öcalan görüşmesi yılbaşından önce
Bakan Işıkhan: 2025'te emekli olanlar daha az maaş alacak
Bakan Işıkhan: 2025'te emekli olanlar daha az maaş alacak
İstanbul Emniyet'inde il içi atamalar belli oldu
İstanbul Emniyet'inde il içi atamalar belli oldu
TBMM'den emniyet ve jandarma mensuplarına 'ücretli yemek' iddialarına yalanlama
TBMM'den emniyet ve jandarma mensuplarına 'ücretli yemek' iddialarına yalanlama
Birleşik Metal-İş grevi 60 gün süreyle yasaklandı
Birleşik Metal-İş grevi 60 gün süreyle yasaklandı
Bakan Fidan: Şam Büyükelçiliği yarından itibaren faaliyete geçecek
Bakan Fidan: Şam Büyükelçiliği yarından itibaren faaliyete geçecek
TBMM Genel Kurulu'nda gerginlik
TBMM Genel Kurulu'nda gerginlik
Uçakta olay çıkarıp, 'Türkiye'yi satın alırım' diye tehdit etti
Uçakta olay çıkarıp, 'Türkiye'yi satın alırım' diye tehdit etti
Adana merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 8 şüpheli tutuklandı
Adana merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 8 şüpheli tutuklandı
Mustafa Sarıgül: Futbolda ofsayt kaldırılsın
Mustafa Sarıgül: Futbolda ofsayt kaldırılsın
Yargıtay'dan Fabrika faciası davasında karar bozma ve onama
Yargıtay'dan Fabrika faciası davasında karar bozma ve onama
Direksiyonun başına neden Colani geçti?
Direksiyonun başına neden Colani geçti?
AB'nin geri gönderdiği fıstıklar için ihale açıldığı iddiasına yalanlama
AB'nin geri gönderdiği fıstıklar için ihale açıldığı iddiasına yalanlama
Yılmaz: Akademik performansta ilk 10 hedefimiz
Yılmaz: Akademik performansta ilk 10 hedefimiz
'İrtikap' suçlamasıyla 1 polis memuru tutuklandı
'İrtikap' suçlamasıyla 1 polis memuru tutuklandı
'600 milletvekilinin 400'ü obez ve aşırı kilolu'
'600 milletvekilinin 400'ü obez ve aşırı kilolu'
TBMM'de boş koltuklar 2025 bütçesini görüşüyor
TBMM'de boş koltuklar 2025 bütçesini görüşüyor
Orman muhafaza memuru evinde ölü bulundu
Orman muhafaza memuru evinde ölü bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özgür Bey, Esad'a niye gitmedin?
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özgür Bey, Esad'a niye gitmedin?
Yeni düzenleme: Gebe Okulları tüm hastanelerde zorunlu olacak
Yeni düzenleme: Gebe Okulları tüm hastanelerde zorunlu olacak
Uyuşturucu bağımlılarına özel cezaevi uygulaması başladı
Uyuşturucu bağımlılarına özel cezaevi uygulaması başladı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Bu hafta hangi yatırım aracı daha çok kazandırdı?

Bu hafta yatırım araçlarından altın, borsa ve dolar kazandırdı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı ortalama yüzde 0,44 kazançla tamamladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Aralık 2024 11:03, Son Güncelleme : 14 Aralık 2024 11:06
Yazdır
Bu hafta hangi yatırım aracı daha çok kazandırdı?

Bu hafta yatırım araçlarından altın, borsa ve dolar kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 0,44 değer kazanarak 10.125,46 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 9.962,62 ve en yüksek 10.276,73 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul mali endeksi yüzde 0,42 düşerek 11.962,73 puan, hizmetler endeksi yüzde 0,99 değer kazancıyla 9.807,01 puan, sanayi endeksi 1,70 artışla 13.469,50 puan, teknoloji endeksi yüzde 1,76 kayıpla 13.798,13 puan oldu.

- Limak Doğu Anadolu en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 17,80 ile Limak Doğu Anadolu oldu.

Limak Doğu Anadolu'yu, 16,54 ile Alfa Solar Enerji, yüzde 15,39 ile Astor Enerji izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 8,33 ile Papilon Savunma, yüzde 7,60 ile Doğuş Otomotiv, yüzde 6,94 ile Fenerbahçe Futbol AŞ olarak sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 536 milyar 760 milyon lirayla Garanti BBVA, 499 milyar 64 milyon lirayla Koç Holding ve 412 milyar 965 milyon lirayla Türk Hava Yolları oldu.

- Altın ve dolar yükseldi

24 ayar külçe altının gram fiyatı geçen hafta yüzde 1,42 artışla 2 bin 993 liraya, cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 1,46 değer kazanarak 20 bin 303 liraya yükseldi.

Doların satış fiyatı yüzde 0,49 artışla 34,9500 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 0,45 azalışla 36,7460 lira oldu.

Geçen hafta 44,5260 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,62 değer kaybederek 44,2520 liraya düştü.

İsviçre frangı da önceki haftaya kıyasla yüzde 1,52 azalışla 39,1600 liradan alıcı buldu.

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:

TL




Yatırım Aracı Adı 2023 Sonu Fiyatı Geçen Hafta Sonu Fiyatı Bu Hafta Sonu Fiyatı Haftalık Değişim (%) 2023 Sonuna Göre Değişim (%)
Külçe Altın 1.962,00 2.951,00 2.993,00 1,42 52,55
Cumhuriyet 13.176,00 20.010,00 20.303,00 1,46 54,09
ABD Doları 29,5550 34,7800 34,9500 0,49 18,25
Avro 32,6660 36,9130 36,7460 -0,45 12,49
İngiliz Sterlini 37,6140 44,5260 44,2520 -0,62 17,65
İsviçre Frangı 35,2920 39,7630 39,1600 -1,52 10,96

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber