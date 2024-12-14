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Londra'da kaybolan Türk profesörün ailesinin bekleyişi sürüyor

Londra'da geçen aydan beri haber alınamayan Prof. Dr. Orhan Ekren'in ailesi, endişeli şekilde kayıp akademisyenden gelecek iyi haberi bekliyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Aralık 2024 11:40, Son Güncelleme : 14 Aralık 2024 11:40
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Londra'da kaybolan Türk profesörün ailesinin bekleyişi sürüyor

Ekren, 26 Kasım'da gittiği Londra'nın Camden bölgesinde akşam saatlerinde kayboldu ve o günden beri hem ailesi hem de Londra Metropolitan Polisi tarafından aranıyor.

Özel eşyalarının yer aldığı çantası ve kıyafetlerinin kıyısında bulunduğu Camden'daki kanalda iki kez arama yapılmasına rağmen Ekren'den haber alınamadı.

Ekren'in eşi Banu Ekren ve kardeşi Volkan Ekren, 26 Kasım'da yaşananlar ve sonrasındaki arama çalışmalarına ilişkin AA muhabirine açıklama yaptı.

Londra yakınlarındaki Milton Keynes'te oturan Banu Ekren, eşinin o gün bir vize işlemi için sabah saatlerinde Londra'ya gittiğini belirtti.

Aile üyelerinin birbirlerinin lokasyonlarını takip için telefon uygulaması kullandıklarını kaydeden Ekren, uygulama aracılığı ve gün içindeki görüşmelerle birbirlerine haber verdiklerini söyledi.

Eşinin işlerini bitirdikten sonra olay günü öğleden itibaren Londra'da dolaştığını kaydeden Ekren, eşinin 14.30 civarı Camden bölgesinde bir mekanda oturduğunu ve oradan fotoğraflar paylaştığını aktardı.

O günün akşamında saat 20.30 sonrası eşini arayıp geri dönmesi için konuştuğunu söyleyen Ekren, takip uygulamasından eşinin 22.30 sonrası hareket ettiğini gördüğünü ifade etti.

Ekren, eşinin önce istasyon yönüne, ardından da tersi istikamette bulunan kanal kenarına yürüdüğünün uygulamaya yansıdığını söyledi.

Eşine telefon açtığını ancak yanıt alamadığını anlatan Ekren, trene yetişme telaşıyla acele ettiğini düşünse de takip uygulamasındaki sinyalin 23.00'e doğru kesildiğini aktardı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle telefonun çekiminde ve tren seferlerinde aksama olabileceğini düşünen Ekren, sabah eşinin gelmemesi ve haber alamaması üzerine polise bilgi verdiğini anlattı.

- Islak kıyafetleri ve çantası bulundu

Milton Keynes polisinden Londra Metropolitan Polisine devrolan olayın ardından Ekren'e ait eşyalar, bir belediye işçisi tarafından kanal kıyısında bulundu.

Eşinin özel eşyalarının çantada olduğunu kaydeden Banu Ekren, kanal içinde aramanın yapıldığını ancak bir sonuç alınamadığını belirtti.

Eşinin iç çamaşırları hariç ıslak kıyafetlerinin de çantayla birlikte bulunduğunu ancak kendisine daha sonraki tarihlerde teşhis yaptırıldığını kaydeden Ekren, ilk aramadan sonra eşinin bulunması için 9 Aralık'ta kanalda ikinci bir arama yapıldığını söyledi.

Ekren, "Hala güvenlik kameraları gündemde. Onlar için talepler yapıldı ve onları inceliyoruz. Geldiğimiz noktada güvenlik kameraları inceleniyor ve henüz bir bilgi yok. Bu aşamadan daha fazla ilerleyemedik. Kıyafetleri ve çantası bulundu. Elinde para ve kredi kartları yok. Hastanelerin araştırıldığı söyleniyor ama herhangi bir şey bulunamadı." dedi.

- "Her ihtimali düşünmek lazım"

Ekren, eşinin bir sıkıntıdan dolayı izini kaybettirmek istediği yönündeki iddia konusunda da "O gün keyfi gayet yerindeydi. Bütün konuştuğu arkadaşları neşeli olduğunu, 'İngiltere'ye gelin sizi misafir edelim.' dediğini söyledi. Neşeli bir durumda olduğu için çok da aklıma gelmedi ama her ihtimali de düşünmek lazım. Bu ihtimal de var." dedi.

Ekren, eşinin bilindiği kadarıyla bir düşmanı olmadığını, işinde de tehlikeli bir proje içinde olmadığını ifade etti.

Eşinin kaybolmasıyla çevrelerinden moral desteği aldıklarını belirten Ekren, kayıp akademisyenin bulunması için dik durmaya çalıştıklarını söyledi.

Ekren, eşinin Türkiye'de profesör olduğunu, İngiltere'de ise özel sektörde çalıştığını sözlerine ekledi.

- Kanala düştükten sonra üstündekileri çıkarmış olabilir

Orhan Ekren'in kardeşi Volkan Ekren, ağabeyinin kaybolmasının ardından aileye ve arama çalışmalarına destek vermek için İzmir'den İngiltere'ye geldi.

Ağabeyinin kaybolduğu bölgede, takip uygulamasındaki verilere dayanarak inceleme yapan Ekren, bölgenin hareketli bir alan olduğunu ve çok sayıda güvenlik kamerası bulunduğunu ifade etti.

Ekren, "Burada en profesyonel, her noktayı alabilecek, kaliteli kameralar olduğunu gördük. Çanta ve kıyafetlerin bulunduğu noktaya gittik, burada da bölgeyi gören kameralar var. Kanalla ilgili bilgi olsun diye orada bulduğumuz bir ağaç dalıyla kanalın derinliğini kontrol ettiğimizde yaklaşık 1,50 metre kadar derin olduğunu gördük. Dibinde çamur ya da bataklık da söz konusu değildi." ifadelerini kullandı.

Volkan Ekren, ağabeyinin bir nedenle düştüğü kanaldan çıkarak üstündekileri çıkardığı izlenimi edindiklerini ifade ederek, "Suyun seviyesiyle elini attığında ulaşacağı yerin arası çok fazla değil. Elini uzattığında çıkabileceği bir derinlik ve mesafede. Çıktıktan sonra üzerindekileri çıkarmış olması, hipotermi veya üşümeden dolayı olabilir." dedi.

Kanala düşme sebebinin ve varsa yanındaki kişilerin güvenlik kamerasıyla tespit edilebileceğini belirten Ekren, "Ağabeyim, zor durumların üstesinden gelecek kadar bilgi ve beceri sahibidir. Hangi durumda olursa olsun kanala düştüyse hipotermiye sebep olmamak için o kıyafetleri çıkarması gerektiğini bilir." diye konuştu.

Ekren, polisin çok ilgilense de süreçlerin yavaş ilerlediğini de sözlerine ekledi.

Londra Metropolitan Polisi, 26 Kasım'da kaybolan Orhan Ekren için görgü tanıklarının ya da bilgi sahiplerinin polise ulaşarak bildiklerini anlatmasını istemişti.

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