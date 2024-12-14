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Lastik tamiri kabusa dönüşüyordu: İşçiler ölümden döndü

Balıkesir'in Gönen ilçesinde Oto Sanayi Sitesi'nde bulunan bir lastik tamircisinde meydana gelen lastik patlaması, iş yerinde kısa süreli paniğe yol açtı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 14 Aralık 2024 12:12, Son Güncelleme : 14 Aralık 2024 12:11
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Lastik tamiri kabusa dönüşüyordu: İşçiler ölümden döndü

Olay sırasında iki çalışan, bir aracın lastiğini tamir edip şişirmeye çalışıyordu. Patlama, iş yerindeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, lastiği şişirmeye çalışan çalışanların bir anda yaşanan patlama karşısında hızla geri çekildikleri görülüyor. Şiddetli patlamaya rağmen şans eseri kimsenin yaralanmaması, büyük bir tehlikenin ucuz atlatılmasını sağladı.

Olay, iş yerinde kısa süreli paniğe neden olurken, patlamanın kesin nedeni henüz belirlenemedi.

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