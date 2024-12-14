Çalıştığı depodan 2,5 milyonluk zirai ilaç çaldı, 'Kredi kartı borcum çoktu' dedi

Merkez Karatay ilçesinde bulunan zirai ilaç satışı yapan bir iş yerindeki firma yetkilileri, 2,5 milyon lira değerinde ilaçların eksikliğini fark edince durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirerek hırsızlık ihbarında bulundu. Olay yerine sevk edilen Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri iş yeri ve çevresinde yaptığı teknik çalışma sonrası çalınan ürünlerin sosyal medya üzerinden satışa çıkarıldığını belirledi. Polis ekipleri, sayfa üzerinden ilaç siparişi verdi. Karatay ilçesinde belirlenen adrese ilaçları getiren şahıslar polis ekiplerince gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişi ifadesi almak üzere emniyete götürülürken, şahsın iş yerinde depo sorumlusu olarak görev yapan Gökhan Y. olduğu ortaya çıktı. Gökhan Y.'nin hırsızlığa başladıktan sonra kiraladığı depoda yapılan aramada 11 koli halinde 220 adet zirai ilaç ele geçirildi.

"Kredi kartı borcum çoktu"

Emniyette ifadesi alınan Gökhan Y.'nin iş yerinden çıkışını yaptığı malzemeleri sosyal medyadan kardeşinin açtığı sahte hesap üzerinden satışını yaptığını söylemesi üzere Gökhan Y.'nin kardeşi Mithat Can Y. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Gökhan Y., ilk ifadesinde ise, "Kredi kartı borcum çoktu. Çıkış yöntemi için ben bu şekilde iş yerindeki malzemeleri çalıp, kardeşimle beraber satışını yaptık" dediği öğrenildi.

Kardeşler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.