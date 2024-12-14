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Çilli Bom'un bestekarı kimsesizler mezarlığına gömüldü

Milyonların ezbere bildiği şarkı 'Çilli Bom'u ilk çıkaran bestekar, aynı zamanda birçok şarkının yazarı ve ses sanatçısı olan Kenan Küçüközcan 77 yaşında Mersin'de hayatını kaybetti. Bir süredir huzurevinde kaldığı öğrenilen sanatçının cenazesine sadece 5 görevli katılırken, Küçüközcan kimsesizler mezarlığına defnedildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 14 Aralık 2024 13:12, Son Güncelleme : 14 Aralık 2024 13:12
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Çilli Bom'un bestekarı kimsesizler mezarlığına gömüldü

1970'li yılların önemli bestekarı ve ses sanatçısı Kenan Küçüközcan, 10 gün önce kaldığı huzurevinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Küçüközcan, yapılan tüm tedavilere rağmen çoklu organ yetmezliğine bağlı olarak 77 yaşında Mersin'de hayatını kaybetti.

TÖRENE BİRİ İMAM 5 KİŞİ KATILDI

Bir oğlu olduğu öğrenilen ancak oğluyla uzun süredir görüşmeyen ünlü bestekarın cenazesi Erdemli Devlet Hastanesi morgundan alınarak Koyuncu Mahallesi'nde bulunan Çet Tepesi Mezarlığına götürüldü. Burada Mersin Büyükşehir Belediyesi Cenaze Hizmetlerine bağlı imam tarafından kıldırılan cenaze namazına yine aynı birimde görev yapan 4 kişi katıldı.

Biri imam 5 kişi ile kılınan cenaze namazının ardından sanatçının naaşı, kimsesizler mezarlığına defnedildi. Mezarın üzerinin kepçe ile kapatılmasının ardından sanatçının ismi bir tahtaya yazılarak kabrine takıldı.

UNUTULMAZ BESTELERİN SAHİBİ

Türkçe ve İngilizce besteler yapan ve 'Kenan' ismiyle 45'lik plakları çıkan Küçüközcan'ın Çilli Bom (Çillim, Çillim), Askerliğim Bitince, Ayrı Yaşayan Kalpler, Benim Yarim Çok Güzeldir, Deli Oğlan, Senden Sonra, Küçük Yaşta Aldım Sazı Elime gibi eserleri seslendirdiği kaydedildi.

1972 yılında 'Yılın Ümit Veren Erkek Sanatçısı' seçilen bestekarın bir süre ABD'de yaşadığı ardından 1996 yılında Türkiye'ye tekrar döndüğü belirtildi. Bir süredir Mersin'de yalnız yaşayan, ancak son aylarda ihtiyaçlarını gideremeyecek duruma geldiği belirtilen sanatçının, 2 ay önce Erdemli ilçesinde bulunan huzurevine yerleştirildiği öğrenildi.

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