Alacak tartışması kanlı bitti: 2 ölü
Kadıköy'de alacak meselesi nedeniyle tartıştığı şahsı silahla öldüren kişi, ardından intihar etti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Aralık 2024 13:28, Son Güncelleme : 14 Aralık 2024 14:53
Caddebostan Mahallesi'ndeki iş yerinde dün bir araya gelen M.A. ve M.D. arasında alacak meselesi nedeniyle başlayan tartışma, kavgaya dönüştü.
Kavgada M.A, silahla önce M.D'yi, ardından kendini vurdu.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde hayatını kaybettiği belirlenen 2 kişinin cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Polisin olaya ilişkin çalışması sürüyor.