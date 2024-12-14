Hükümlü eski belediye başkanının serbest bırakıldığı iddiaları yalanlandı

Depremlerde yıkılan 2 binanın yapım sorumlusu Kavak'ın asli kusurlu olarak tespit edilerek 25 Şubat 2023'te iki dosyadan ayrı ayrı tutuklandığı kaydedilen açıklamada, "Ökkeş Kavak'ın serbest bırakıldığına dair bilgiler doğru değildir." ifadeleri kullanıldı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında Kavak'ın serbest bırakıldığına yönelik gerçeğe aykırı paylaşımların yapıldığı belirtildi.

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