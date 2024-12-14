Karadeniz'de kar hayatı olumsuz etkiledi

Trabzon'da dün akşam saatlerinden itibaren sağanak, kar ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Sahil kesiminde görülen sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Kar dolayısıyla Tonya, Şalpazarı ve Maçka'da 18'er, Çaykara'da 16, Akçaabat'ta 15, Of ve Dernekpazarı'nda 10'ar, Araklı ve Sürmene'de 9'ar, Hayrat, Beşikdüzü ve Arsin'de 7'şer, Düzköy ve Yomra'da 6'şar, Köprübaşı, Vakfıkebir ve Çarşıbaşı ilçesinde ise 4'er olmak üzere 168 mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapanan mahalle yollarının açılması için 62 araç ve 84 personelle çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan fırtına dolayısıyla denizde oluşan dalgalar yer yer sahil kesimine ulaştı. Fırtına dolayısıyla denize açılamayan balıkçı teknelerinin Faroz Limanı'na çekildiği görüldü.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Trabzon Havalimanı'ndan yapılması planlanan bazı uçak seferleri de iptal edildi.

- Artvin

Artvin'de kar dolayısıyla 266 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kar kalınlığının bazı bölgelerde 40 santimetreye ulaştığı şehir merkezinde ara sokaklar ulaşıma kapandı, ana caddelerde ise trafik güçlükle sağlandı.

Belediye ekiplerinin tuzlama ve kar temizleme çalışmaları devam ediyor.

Karayolları ekipleri de ana arterlerin ulaşıma açık tutulması amacıyla iş makineleriyle karla mücadeleyi sürdürüyor.

Kar dolayısıyla merkezde 36, Şavşat'ta 65, Yusufeli'nde 63, Ardanuç'ta 47, Borçka'da 41, Murgul'da 11 ve Arhavi ilçesinde 3 olmak üzere 266 köye ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresinin 48 personeli, yolların ulaşıma açılması amacıyla 41 iş makinesiyle karla mücadele gerçekleştiriyor.

Bazı köylerde yaşanan elektrik kesintilerine yol açan arızanın giderilmesi için de ekiplerin çalışma yaptığı bildirildi.

- Rize

Rize'nin yüksek kesimlerinde iki gündür aralıklarla devam eden kar yaşamı olumsuz etkiledi.

Kar nedeniyle merkezde 15, Pazar'da 30, İkizdere'de 22, Çamlıhemşin'de 20, Kalkandere'de 17, Ardeşen ve Güneysu'da 14'er, Çayeli'nde 11, Hemşin'de 8, İyidere'de 4, Derepazarı ve Fındıklı ilçesinde 3'er olmak üzere 161 köyle ulaşım sağlanamıyor.

Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan kar kalınlığı Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası'nda 50, Ovit Dağı Geçidi'nde ise 40 santimetreye ulaştı.

Karayolları ekipleri, Ayder Yaylası ile Ovit Dağı Sivrikaya mevkisindeki tünel bölgesinde ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışma yapıyor.

- Giresun

Giresun'da da kar nedeniyle 215 köye ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, merkez ve Dereli'de 33'er, Bulancak'ta 38, Espiye'de 22, Yağlıdere'de 21, Tirebolu'da 15, Görele'de 12, Güce'de 10, Keşap'ta 8, Doğankent ve Eynesil'de 7'şer, Çanakçı'da 5 ve Alucra ilçesinde 4 olmak üzere 215 köy yolu kar dolayısıyla ulaşıma kapandı.

Ekipler, kapalı yolların açılması için iş makineleri yardımıyla çalışma gerçekleştiriyor.

- Gümüşhane

Gümüşhane'de kar iki gündür aralıklarla devam ediyor.

İl genelinde yağış dolayısıyla 62 köy yolu ulaşıma kapandı.

Belediye ve İl Özel İdaresi ekipleri, kent merkezi ve yüksek kesimlerde karla mücadeleye devam ediyor.

- Ordu

Ordu'da da kar etkili oldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yer yer yaklaşık 50 santimetreyi bulan karın ardından ekipler, gece boyunca 992 kilometre yolu ulaşıma açtı.

Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için 19 ilçede 615 personel, 324 araç ve iş makinesi ile çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri çalışmalar sonucu, 12 hasta ve 4 cenazenin bulunduğu 140 mahalle ve grup yolunu ulaşıma açtı.

Öte yandan Fatsa ilçesindeki ilkokulun çatısında da fırtına nedeniyle hasar oluştu.