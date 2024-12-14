Öğrenci yurdunda korkutan yangın
Antalya'nın Kumluca ilçesindeki kız öğrenci yurdunda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, olayda can kaybı yaralanan olmadı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 14 Aralık 2024 15:50, Son Güncelleme : 14 Aralık 2024 15:54
Antalya'nın Kumluca ilçesinde, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün yurdunda yangın paniği yaşandı.
Olay, saat 12.00 Kumluca Kız Öğrenci Yurdu'nun 4. katında meydana geldi. Klimadan çıktığı tahimin edilen yangını fark eden öğrenciler, binadan ayrıldı.
'Can kaybı ve yaralanma yaşanmadı'
İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Giriş kapısının üstündeki levhadan yerleşkeye giremeyen itfaiye araçları, binanın arkasındaki kapıdan bahçeye ulaştı.
İtfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürdü. Yangında yaralanma veya can kaybı yaşanmadı. Alevlerden dolayı 4'üncü kattaki bir oda kullanılamaz hale geldi.