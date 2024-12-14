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Dursun Özbek'ten 5. yıldız açıklaması

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Divan Kurulu Toplantısı'nda futbolda 25. şampiyonluğu kazanarak beşinci yıldızı takma hedeflerini dile getirdi. Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleşen toplantıda konuşan Özbek, tüm branşlarda başarıya odaklandıklarını vurguladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 14 Aralık 2024 16:04, Son Güncelleme : 14 Aralık 2024 16:04
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Dursun Özbek'ten 5. yıldız açıklaması

Galatasaray Başkanı Özbek'ten Divan Kurulu Toplantısında Şampiyonluk Mesajı

Özbek, futbol takımının hem Türkiye'de hem de Avrupa'da önemli başarılar elde ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa'da artık özlediğimiz başarılara ulaşmak ve Türkiye'de 25. şampiyonluğu kazanıp gerçek 5. yıldızı formamıza takmak istiyoruz. Bunun için sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz. Başkaları gibi istatistikleri, rakamları kendi istediğimiz gibi yorumlayıp kendimizi olmadığımız gibi göstermiyoruz. İşimize bakıyoruz."

"Bizi Engellemeye Çalışanlara Karşı Mücadele Veriyoruz"

Son iki haftada yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiklerini ifade eden Özbek, Galatasaray'ın başarılarını engellemeye yönelik girişimlere dikkat çekti:

"Özellikle futbolda Galatasaray'ın sahada gösterdiği performansı engellemek için akla hayale gelmeyecek davranışlar sergileniyor. Kulüp ve camia olarak bununla mücadele ediyoruz. Son dönemde yapılan açıklamalar, Galatasaray'ın hedeflerine ulaşmasını engelleyemeyecek. Tüm bu engelleri aşarak Galatasaray'ı hak ettiği başarılara taşıyacağız."

"Ne Yaparlarsa Yapsınlar Bizi Engelleyemezler"

Katıldığı bir televizyon programındaki sert açıklamalarına da değinen Özbek, şunları söyledi: "Geçen hafta çok net bir ifadede bulundum: 'Her kim Galatasaray'ın başarısına, emeğine, kazandığı puanlara el uzatırsa elini kırarım, göz koyarsa gözünü çıkarırım.' Bu söylemimin arkasındayım. Mücadelemizi sahada yaparız, hak ettiğimiz puanlara kimsenin göz koymasına tahammül edemeyiz. Rekabet ettiğimiz bazı rakipler akıl almaz söylemlerle algı yaratmaya çalışıyor. Bu algıya futbolu yöneten kişilerden destek gelmesi de dikkat çekici."

"Birlik Olduğumuz Sürece Bizi Kimse Yenemez"

Galatasaray'ın başarısını engellemeye çalışanlara karşı savaş verdiklerini söyleyen Özbek, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Bu ülkenin iyi insanları, doğru olanlar her zaman kazandı, yine kazanacak. Oynadığımız iyi futbolla herkesin takdirini kazanarak adaleti savunacağız. Sizden ricam, bu mücadelede yanımızda olmaya devam etmenizdir. Galatasaray birlik olduğu sürece kimse karşımızda duramaz."

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