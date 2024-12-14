Eski futbolcu, Cumhurbaşkanı oldu
Gürcistan'ın yeni cumhurbaşkanı, eski futbolcu ve milletvekili Mikheil Kavelashvili oldu.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 14 Aralık 2024 16:29, Son Güncelleme : 14 Aralık 2024 16:31
İktidardaki Gürcü Rüyası Partisi'nin adayı, eski futbolcu ve milletvekili Mikheil Kavelashvili, Gürcistan'ın yeni cumhurbaşkanı oldu.
Muhalefet partileri, 26 Ekim'de yapılan parlamento seçimlerinin sonuçlarını tanımadıkları için aday göstermedi.
Mevcut cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, seçimleri tanımadığını ve makamını terk etmeyeceğini açıkladı.
Kavelashvili, 1997-1999 yıllarında Machester City forması giydi.