Eski futbolcu, Cumhurbaşkanı oldu

Muhalefet partileri, 26 Ekim'de yapılan parlamento seçimlerinin sonuçlarını tanımadıkları için aday göstermedi.

İktidardaki Gürcü Rüyası Partisi'nin adayı, eski futbolcu ve milletvekili Mikheil Kavelashvili, Gürcistan'ın yeni cumhurbaşkanı oldu.

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