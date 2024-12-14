Şam Büyükelçiliği'ne Türk bayrağı çekildi

Suriye'deki Diplomatik Temsilcilik Faaliyetleri Yeniden Başladı

Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği, 12 yıl aradan sonra yeniden faaliyete geçti. Bugün elçilik binasına Türk bayrağı asılarak çalışmalar resmen başladı.

2012 yılında faaliyetleri durdurulan ve personeli Türkiye'ye dönen büyükelçilik, Suriye'deki iç savaş nedeniyle kapatılmıştı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Nuakşot Büyükelçisi Burhan Köroğlu'nu 12 Aralık'ta Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı olarak atamıştı.

Elçilik Faaliyetlerine Yeniden Başlıyor

Şam'ın diplomatik misyonların yoğun olarak bulunduğu Ravda Meyda yakınlarındaki Türk Büyükelçiliği, Suriye'deki iç karışıklıklar sırasında rejimin barışçıl göstericilere müdahale ettiği dönemde 26 Mart 2012'de faaliyetlerini durdurmuştu. Ancak, bu süreçte Türkiye'nin Suriye'deki İstanbul Başkonsolosluğu hizmet vermeye devam etmişti.

Bugün itibarıyla Türk bayrağı yeniden göndere çekilerek elçilik resmi olarak açıldı. Bu adım, Türkiye-Suriye ilişkilerinde yeni bir dönemin başladığına işaret ediyor.

Türkiye'nin 12 yıl aradan sonra açılan Şam Büyükelçiliğinde Türk bayrağı göndere çekildi