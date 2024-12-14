Bakan Memişoğlu: Her evin 3 çocuğu olmalı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Edirne'de düzenlenen AK Parti 8. Olağan İl Kongresi'nde sağlık sistemi, nüfus, aile yapısı ve küresel düzenle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bakan Memişoğlu, Türkiye'nin artan yaş ortalaması ve azalan doğum oranlarının toplumu tehdit eden büyük riskler arasında olduğunu ifade ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yıllardır dile getirdiği "Her evin 3 çocuğu olmalı" çağrısını yineledi.

"Doğurganlık Oranı Düşüyor, Bu Büyük Bir Risk"

Bakan Memişoğlu, Türkiye'nin doğurganlık oranının 1,5'in altına düştüğünü belirterek, bunun sadece yaşlanan bir nüfusa değil, azalmakta olan bir topluma işaret ettiğini söyledi. Nüfus artış hızının düşmesinin ekonomik, sosyal ve demografik açıdan ciddi riskler doğurduğunu ifade eden Memişoğlu, "Bu durum, gelecekte nüfusumuzun azaldığını gösterir. Bugün 'kötülük medeniyeti' dediğimiz bazı ülkelerin doğurganlık oranı 4 iken, bizde bu oran 1,5 seviyesinde. Bu durumu tersine çevirmeliyiz" dedi.

Küresel Adaletsizliklere Karşı Vurgu

Memişoğlu, dünyanın "kötülük medeniyeti" olarak adlandırdığı bir düzen tarafından yönetildiğini ifade ederek, Türkiye'nin bu düzenin karşısında barış ve iyiliği temsil eden bir medeniyet inşa ettiğini söyledi. Bakan, sözlerine şöyle devam etti:

"Bugün dünyada vahşet ve sömürü medeniyetinin hüküm sürdüğünü görüyoruz. İnsanları birbirine düşüren, kapitalist bir düzenin hakim olduğu bir çağda yaşıyoruz. Ancak Türkiye, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde dünyaya barışı ve adaleti temsil eden bir medeniyet mesajı sunuyor. Liderimiz, farklı devletleri barıştıran ve sömürü düzenine karşı çıkan bir vizyona sahiptir."

"Kötülüğe Karşı Daha Güçlü Olmalıyız"

Kötülükle mücadele etmek için birlik ve beraberliğin önemine değinen Memişoğlu, "Bugün kötülük kuvvetliyse, bizlerin ondan daha kuvvetli olması gerek. Bunun için daha çok çalışmalı, üretmeli ve iyilik için çaba göstermeliyiz. Kendi içimizdeki farklılıkları zenginliğe dönüştürmeliyiz" dedi. Türkiye'nin barışçıl ve adalet odaklı bir medeniyet inşa etmeye devam edeceğini ifade eden Memişoğlu, "Bu yolda kararlı bir şekilde ilerleyeceğiz" diye konuştu.

Sağlık Sistemindeki Büyük Değişim

Bakan Memişoğlu, Türkiye'nin sağlık sistemiyle ilgili son 20 yılda kaydettiği gelişmeleri anlattı:

Dünya Standardında Sağlık Hizmeti: Türkiye'nin günlük 3 milyon kişiye sağlık hizmeti sunabildiğini belirten Memişoğlu, "Birçok ülkenin toplam nüfusundan daha fazla kişiye günde sağlık hizmeti veriyoruz" dedi.

Türkiye'nin günlük 3 milyon kişiye sağlık hizmeti sunabildiğini belirten Memişoğlu, "Birçok ülkenin toplam nüfusundan daha fazla kişiye günde sağlık hizmeti veriyoruz" dedi. Sağlık Yatırımları: 2002 yılında yalnızca 7 bin tek kişilik hasta yatağı varken, bugün bu sayının 144 bine ulaştığını ifade etti.

2002 yılında yalnızca 7 bin tek kişilik hasta yatağı varken, bugün bu sayının 144 bine ulaştığını ifade etti. Tedavi Hizmetlerinde Liderlik: Türkiye'nin dünya çapında en iyi sağlık hizmeti veren ülkelerden biri olduğunu söyleyen Memişoğlu, "Deprem ve Covid süreçlerinde de gördük; Türkiye, dünyanın en iyi sağlık sistemlerinden birine sahip" dedi.

Toplum Sağlığına Yönelik 3 Büyük Tehdit

Bakan Memişoğlu, toplumu tehdit eden üç önemli riske dikkat çekti:

Hareketsizlik ve Obezite: Toplumun %60'ının fazla kilolu olduğunu vurgulayan Memişoğlu, hareketsiz yaşam tarzına karşı önlem alınması gerektiğini belirtti.

Toplumun %60'ının fazla kilolu olduğunu vurgulayan Memişoğlu, hareketsiz yaşam tarzına karşı önlem alınması gerektiğini belirtti. Bağımlılıklar: Sigara, madde bağımlılığı ve internet bağımlılığı gibi alışkanlıkların giderek yaygınlaştığını ifade etti.

Sigara, madde bağımlılığı ve internet bağımlılığı gibi alışkanlıkların giderek yaygınlaştığını ifade etti. Azalan Aile Yapısı: Nüfus azalmasının ve küçülen aile yapısının ciddi bir tehdit olduğunu söyledi. "Bu durumu düzeltmek için toplumun farkındalığını artırmamız gerekiyor" dedi.

Uzunköprü Hastanesi Müjdesi

Konuşmasının sonunda Bakan Memişoğlu, Edirne'de yapımı planlanan Uzunköprü Hastanesi ile ilgili son gelişmeleri aktardı. İnşaatta yaşanan sorunların çözüldüğünü belirten Memişoğlu, "2025 yılında hizmete açılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Son Mesaj:

Bakan Memişoğlu, konuşmasını Türkiye'nin medeniyet iddiasını sürdürmeye devam edeceğini belirterek noktaladı. "Bu büyük dava yolunda hep birlikte gece gündüz çalışacağız" dedi.