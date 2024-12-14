Reyhanlı saldırısı faillerinden terörist Cengiz Sertel yakalandı

Bakan Memişoğlu: Her evin 3 çocuğu olmalı
Bakan Memişoğlu: Her evin 3 çocuğu olmalı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de halk devrimi gerçekleşti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de halk devrimi gerçekleşti
Şam Büyükelçiliği'ne Türk bayrağı çekildi
Şam Büyükelçiliği'ne Türk bayrağı çekildi
Nevşin Mengü hakkında adli kontrol kararı
Nevşin Mengü hakkında adli kontrol kararı
AKOM'dan İstanbul için kuvvetli sağanak uyarısı
AKOM'dan İstanbul için kuvvetli sağanak uyarısı
Müge Anlı'nın eşi , Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne atandı
Müge Anlı'nın eşi , Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne atandı
Öğrenci yurdunda korkutan yangın
Öğrenci yurdunda korkutan yangın
İmar Hakkı Aktarımıyla ilgili 5 soruda merak edilenler
İmar Hakkı Aktarımıyla ilgili 5 soruda merak edilenler
11 ayda 256 milyon yolcu trenleri kullandı
11 ayda 256 milyon yolcu trenleri kullandı
Bakan Kacır'dan yerli ve milli sosyal medya platformu açıklaması
Bakan Kacır'dan yerli ve milli sosyal medya platformu açıklaması
SPK'dan kripto para borsalarına müdahale
SPK'dan kripto para borsalarına müdahale
Erdoğan'dan yoğun Suriye diplomasisi
Erdoğan'dan yoğun Suriye diplomasisi
Milli banliyö tren setinde sona gelindi
Milli banliyö tren setinde sona gelindi
Kurtulmuş'tan 'yeni anayasa' açıklaması: Herkesin sözünü dinleriz
Kurtulmuş'tan 'yeni anayasa' açıklaması: Herkesin sözünü dinleriz
Siber güvenlikte yeni model: 2025'te Başkanlık kuruluyor
Siber güvenlikte yeni model: 2025'te Başkanlık kuruluyor
Bu hafta hangi yatırım aracı daha çok kazandırdı?
Bu hafta hangi yatırım aracı daha çok kazandırdı?
Asgari ücret için ikinci tur başlıyor: Komisyon pazartesi toplanacak
Asgari ücret için ikinci tur başlıyor: Komisyon pazartesi toplanacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı 456 sözleşmeli personel alacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı 456 sözleşmeli personel alacak
Altın mı, döner mi? Yatırımda çiğköfte ve döner zirveye oynuyor
Altın mı, döner mi? Yatırımda çiğköfte ve döner zirveye oynuyor
Benzine 98 kuruş zam geldi
Benzine 98 kuruş zam geldi
DEM Parti-Öcalan görüşmesi yılbaşından önce
DEM Parti-Öcalan görüşmesi yılbaşından önce
Bakan Işıkhan: 2025'te emekli olanlar daha az maaş alacak
Bakan Işıkhan: 2025'te emekli olanlar daha az maaş alacak
İstanbul Emniyet'inde il içi atamalar belli oldu
İstanbul Emniyet'inde il içi atamalar belli oldu
TBMM'den emniyet ve jandarma mensuplarına 'ücretli yemek' iddialarına yalanlama
TBMM'den emniyet ve jandarma mensuplarına 'ücretli yemek' iddialarına yalanlama
Birleşik Metal-İş grevi 60 gün süreyle yasaklandı
Birleşik Metal-İş grevi 60 gün süreyle yasaklandı
Bakan Fidan: Şam Büyükelçiliği yarından itibaren faaliyete geçecek
Bakan Fidan: Şam Büyükelçiliği yarından itibaren faaliyete geçecek
TBMM Genel Kurulu'nda gerginlik
TBMM Genel Kurulu'nda gerginlik
Uçakta olay çıkarıp, 'Türkiye'yi satın alırım' diye tehdit etti
Uçakta olay çıkarıp, 'Türkiye'yi satın alırım' diye tehdit etti
Adana merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 8 şüpheli tutuklandı
Adana merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 8 şüpheli tutuklandı
Mustafa Sarıgül: Futbolda ofsayt kaldırılsın
Mustafa Sarıgül: Futbolda ofsayt kaldırılsın
Ana sayfaHaberler Terör

Reyhanlı saldırısı faillerinden terörist Cengiz Sertel yakalandı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2013 yılında 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının sorumlularından kırmızı bültenle aranan Cengiz Sertel yakalandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Aralık 2024 18:44, Son Güncelleme : 14 Aralık 2024 18:46
Yazdır
Reyhanlı saldırısı faillerinden terörist Cengiz Sertel yakalandı

Hatay Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, MİT Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Reyhanlı saldırısında kullanılan patlayıcıları Suriye'den yurda aktardığı tespit edilen Cengiz Sertel yakalandı.

Sertel'in kırmızı bültenle arandığı, İçişleri Bakanlığı terörden arananlar listesinde de turuncu kategoride yer aldığı bildirildi.

Reyhanlı'daki terör saldırıları

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde belediye binası yanı ile PTT binası önünde 2013'te gerçekleşen iki ayrı patlamada, 53 kişi yaşamını yitirmiş, 912 konut, 891 iş yeri ve 148 araç zarar görmüştü.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber