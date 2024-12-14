Ömer Çelik'ten Şam Büyükelçiliği açıklaması

Bakan Yumaklı: 2025'te bu uygulama zorunlu olacak!
Bakan Yumaklı: 2025'te bu uygulama zorunlu olacak!
Hakan Fidan'dan 'hayırlı olsun' paylaşımı
Hakan Fidan'dan 'hayırlı olsun' paylaşımı
Jandarma Uzman Erbaş Nurettin Yaşar şehit oldu
Jandarma Uzman Erbaş Nurettin Yaşar şehit oldu
Bakan Bolat: Kişi başına milli gelirimiz yıl sonunda 15 bin dolara yükselecek
Bakan Bolat: Kişi başına milli gelirimiz yıl sonunda 15 bin dolara yükselecek
Bakan Memişoğlu 'randevu sorunu' çözümü için tarih verdi
Bakan Memişoğlu 'randevu sorunu' çözümü için tarih verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de halk devrimi gerçekleşti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de halk devrimi gerçekleşti
Şam Büyükelçiliği'ne Türk bayrağı çekildi
Şam Büyükelçiliği'ne Türk bayrağı çekildi
Nevşin Mengü hakkında adli kontrol kararı
Nevşin Mengü hakkında adli kontrol kararı
AKOM'dan İstanbul için kuvvetli sağanak uyarısı
AKOM'dan İstanbul için kuvvetli sağanak uyarısı
Müge Anlı'nın eşi , Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne atandı
Müge Anlı'nın eşi , Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne atandı
Öğrenci yurdunda korkutan yangın
Öğrenci yurdunda korkutan yangın
İmar Hakkı Aktarımıyla ilgili 5 soruda merak edilenler
İmar Hakkı Aktarımıyla ilgili 5 soruda merak edilenler
11 ayda 256 milyon yolcu trenleri kullandı
11 ayda 256 milyon yolcu trenleri kullandı
Bakan Kacır'dan yerli ve milli sosyal medya platformu açıklaması
Bakan Kacır'dan yerli ve milli sosyal medya platformu açıklaması
SPK'dan kripto para borsalarına müdahale
SPK'dan kripto para borsalarına müdahale
Erdoğan'dan yoğun Suriye diplomasisi
Erdoğan'dan yoğun Suriye diplomasisi
Milli banliyö tren setinde sona gelindi
Milli banliyö tren setinde sona gelindi
Kurtulmuş'tan 'yeni anayasa' açıklaması: Herkesin sözünü dinleriz
Kurtulmuş'tan 'yeni anayasa' açıklaması: Herkesin sözünü dinleriz
Siber güvenlikte yeni model: 2025'te Başkanlık kuruluyor
Siber güvenlikte yeni model: 2025'te Başkanlık kuruluyor
Bu hafta hangi yatırım aracı daha çok kazandırdı?
Bu hafta hangi yatırım aracı daha çok kazandırdı?
Asgari ücret için ikinci tur başlıyor: Komisyon pazartesi toplanacak
Asgari ücret için ikinci tur başlıyor: Komisyon pazartesi toplanacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı 456 sözleşmeli personel alacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı 456 sözleşmeli personel alacak
Altın mı, döner mi? Yatırımda çiğköfte ve döner zirveye oynuyor
Altın mı, döner mi? Yatırımda çiğköfte ve döner zirveye oynuyor
Benzine 98 kuruş zam geldi
Benzine 98 kuruş zam geldi
DEM Parti-Öcalan görüşmesi yılbaşından önce
DEM Parti-Öcalan görüşmesi yılbaşından önce
Bakan Işıkhan: 2025'te emekli olanlar daha az maaş alacak
Bakan Işıkhan: 2025'te emekli olanlar daha az maaş alacak
İstanbul Emniyet'inde il içi atamalar belli oldu
İstanbul Emniyet'inde il içi atamalar belli oldu
TBMM'den emniyet ve jandarma mensuplarına 'ücretli yemek' iddialarına yalanlama
TBMM'den emniyet ve jandarma mensuplarına 'ücretli yemek' iddialarına yalanlama
Birleşik Metal-İş grevi 60 gün süreyle yasaklandı
Birleşik Metal-İş grevi 60 gün süreyle yasaklandı
Bakan Fidan: Şam Büyükelçiliği yarından itibaren faaliyete geçecek
Bakan Fidan: Şam Büyükelçiliği yarından itibaren faaliyete geçecek
Ana sayfaHaberler Siyasi

Ömer Çelik'ten Şam Büyükelçiliği açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Şam Büyükelçiliğimizde şanlı bayrağımızın 12 yıl aradan sonra göndere çekilmesi ve elçilik faaliyetlerimizin yeniden başlaması, büyük bir mücadeleye atılmış güçlü bir imzadır" açıklamasını yaptı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 14 Aralık 2024 22:38, Son Güncelleme : 14 Aralık 2024 22:37
Yazdır
Ömer Çelik'ten Şam Büyükelçiliği açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Şam Büyükelçiliğimizde şanlı bayrağımızın 12 yıl aradan sonra göndere çekilmesi ve elçilik faaliyetlerimizin yeniden başlaması, büyük bir mücadeleye atılmış güçlü bir imzadır" dedi.

Ömer Çelik, Suriye'de 12 yıl aradan sonra açılan Türkiye Büyükelçiliğinin verilen büyük bir mücadelenin imzası olduğunu vurguladı. Ömer Çelik, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Şam Büyükelçiliğimizde şanlı bayrağımızın 12 yıl aradan sonra göndere çekilmesi ve elçilik faaliyetlerimizin yeniden başlaması, büyük bir mücadeleye atılmış güçlü bir imzadır. Katliam şebekelerinden kurtardığımız Suriyeli kardeşlerimizin sürekli yanında olduğumuz gibi, Suriye halkının özgür ve onurlu geleceğine yürümesinde de en büyük dostu ve destekçisi Türkiye olacaktır. Cumhurbaşkanımızın bölge politikalarına ve uluslararası siyasete dönük eşsiz tecrübesi ve dirayeti ile bu zorlu yolculuğun her anında tarihin doğru tarafında durduk. Suriye halkına bu yeni dönemde de yanlarında olmaya devam edeceğimizi tarihi bir olayla daha ifade etmiş olduk."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber