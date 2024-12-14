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Mamak Belediyesi: Sorumlular hakkında gereken yapılacak!

Ankara Valiliği Ankara'nın Mamak ilçesi Kutludüğün Mahallesi'nde bulunan barınaktaki görüntüler için harekete geçip tahkikat başlatırken, Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin yaptığı açıklamada sorumluların görevden alınacağını kaydetti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 14 Aralık 2024 22:27, Son Güncelleme : 14 Aralık 2024 22:30
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Mamak Belediyesi: Sorumlular hakkında gereken yapılacak!

Ankara'nın Mamak ilçesi Kutludüğün Mahallesi'nde bulunan ve Mamak Belediyesi'ne ait hayvan barınağında hayvanların katledildiği iddiasıyla 30 kişilik bir grup barınak önünde toplandı.

Barınakta hayvanların öldürüldüğü ve hayvanların açlıktan birbirini yediği yönündeki iddialar, sosyal medyada tepki topladı. Bunun üzerine 30 kişilik bir grup, barınağın önünde bir araya gelerek protesto eylemi düzenledi.

Mamak'taki hayvan barınağında sosyal medyada yer alan haberler üzerine İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerekli tahkikatın başlatıldığını bildirdi.

Valilik tahkikat başlattı

Ankara Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Mamak Belediyesi bünyesindeki hayvan barınağı ile alakalı sosyal medyada yer alan haberler üzerine il jandarma Komutanlığımız birimleri tarafından konu ve sorumlular hakkında gerekli tahkikata başlanmış olup titizlikle sürdürülmektedir" denildi.

"Sorumlular görevden alınacak"

Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin ise yaptığı açıklamada bir hayvansever olarak görüntülerden büyük üzüntü duyup tahkikat başlattığını bildirerek şunları kaydetti;

"Bu süreçte, görev ihmalinde bulunan, art niyetli hareket eden veteriner hekimler veya barınak çalışanlarının görevden alınacağını bilmenizi isterim.

Mamak Belediyesi olarak daha önce barınaktaki hayvanları sahiplenmek isteyenler hızlı bir şekilde sahiplendirme işlemlerini gerçekleştirebiliyordu. 13 Aralık 2024 Cuma günü yürürlüğe giren "Hayvanları Koruma Uygulama Yönetmeliği" doğrultusunda, bundan sonra sahiplendirme işlemleri tutanak hazırlanarak ve yönetmelik çerçevesinde gerçekleştirilecektir. Bu süreçle birlikte, hayvanların sahiplenme işlemlerinin daha düzenli ve sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır.

Bu yaşananlarla birlikte karşılaştığımız bu durumdan sonra sözüm olan bir barınaktan öte, bir yaşam merkezi oluşturmak. Hayvanların refah ve mutluluk içinde yaşamlarını sürdürebilecekleri, aynı zamanda hayvanseverlerin gönüllülük esasıyla katkı sunabileceği bir model üzerinde çalışıyoruz.

İnanıyorum ki birlikte yapacağımız çalışmalarla hayvanlar için daha güzel bir gelecek inşa edeceğiz. Hep birlikte, el ele, barınaklarımızı ve yaşam alanlarımızı iyileştirecek ve sokak hayvanlarının güvende, sağlıklı bir şekilde yaşam sürmelerini sağlayacağız"

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