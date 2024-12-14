Bakan Yumaklı: 2025'te bu uygulama zorunlu olacak!

'2025'te zorunlu olacak'

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, meclisteki bütçe görüşmeleri sırasında konuşma yaptı. Gıda denetimlerinin yayınlanması hakkında konuşan Bakan Yumaklı, bu uygulamaya ek olarak işletme denetimlerinin takip edildiği Karekod Uygulamasını hayata geçirdiklerini belirtti ve "2025 yılında bu uygulamayı zorunlu hale getireceğiz" dedi.