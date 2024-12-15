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Adana'ya şehit ateşi düştü! 6 aylık bebeği vardı

Bursa'da mahkeme salonundaki silahlı saldırıda ağır yaralanıp, kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Uzman Erbaş Nurettin Yaşar'ın (26) acı haberi, memleketi Adana'nın Kozan ilçesindeki baba evine ulaştı. 6 aylık bebeği olduğu öğrenilen Şehit Nurettin Yaşar, bugün saat 10.00'da Bursa İl Jandarma Komutanlığı'nda gerçekleşecek törenin ardından Yenişehir Havaalanı'ndan memleketi Adana'ya uğurlanacak.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 15 Aralık 2024 07:39, Son Güncelleme : 15 Aralık 2024 07:41
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Adana'ya şehit ateşi düştü! 6 aylık bebeği vardı

Bursa'da 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonunda meydana gelen silahlı saldırıda ağır yaralanan Jandarma Uzman Erbaş Nurettin Yaşar, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere şehit oldu.

Şehidin acı haberi, Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Çandık köyündeki baba evine ulaştı. Acı haberin ulaşmasıyla baba evine ve sokağına Türk bayrakları asıldı. Acı haberi duyan yakınları ve komşuları taziye için şehidin baba evine akın etti.

ŞEHİDİN 6 AYLIK BEBEĞİ VARDI

6 aylık bebeği olduğu öğrenilen Şehit Nurettin Yaşar, bugün saat 10.00'da Bursa İl Jandarma Komutanlığı'nda gerçekleşecek törenin ardından Yenişehir Havaalanı'ndan memleketi Adana'ya uğurlanacak. Şehidin, aynı gün Merkez Camisi'nde kılınacak ikindi namazı sonrasında Çandık Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

Jandarma Uzman Erbaş Nurettin Yaşar şehit oldu

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